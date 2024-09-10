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台灣人民自救宣言60週年 民團籲速平反彭明敏案

中央社／ 台北10日電

今年是台灣人民自救宣言60週年，彭明敏文教基金會等團體今天共同提出訴求，包含儘速平反彭案、要求行政院及法務部加速其他受難者的平反作業、呼籲行政院落實校園轉型正義清查校園白色恐怖歷史。

1964年時任台大教授的彭明敏和他的學生謝聰敏、魏廷朝共同草擬台灣人民自救宣言，針對台灣前途提出總統普選、政黨政治、保障人權、健全文官、革除貪污、遷徙自由、廢止特務、裁減軍隊等8點原則，以及建立新國家、制定新憲法、加入聯合國等3大目標，結果被以預備顛覆政府的罪名逮捕。

從此之後，彭明敏海外流亡23年，謝聰敏坐牢近12年、流亡海外數年，魏廷朝先後3次入獄，總共坐了17年的政治牢。人生歲月的菁華顛沛流離、身陷牢獄。

當時草擬宣言的當事人，彭明敏在2022離開人世，謝聰敏於2019年病逝，魏廷朝於1999年辭世。

彭明敏文教基金會、謝聰敏教育基金會及魏廷朝人權文教協會今天在立法院群賢樓外共同召開「自救宣言60週年的未竟之業」記者會，針對台灣人民自救宣言60週年提出訴求，並質疑轉型正義進度過於緩慢。

彭明敏文教基金會董事長鄭義和等人指出，今年是台灣人民自救宣言60週年，宣言的內容有許多已經實現了，但有更多未實現的內容；當年參與運動、也曾為總統府資政的彭明敏已在兩年多前離開人世，但彭明敏本身所遭遇的不法之冤仍未平反；而且在白色恐怖時期，威權統治無孔不入，也深入校園，有許多師生與校友也因而受害。

記者會上，與會團體提出3大訴求包含儘速平反彭案、要求行政院及法務部加速其他受難者的平反作業、呼籲行政院落實校園轉型正義清查校園白色恐怖歷史。

其中，台灣人民自救宣言案的當事人謝聰敏、魏廷朝皆已受到平反，但彭明敏仍未被平反，呼籲行政院及法務部加速平反作業，使當年彭明敏所受不法之冤情早日平反。

另外，希望政府能加速進行相關平反作業，要求法務部修改現行「平復威權統治時期司法不法及行政不法審查會組織及運作辦法」，展現速度與效率，勿使平反進程顯得緩慢，應讓受害者及其家屬早日獲得應有的名譽恢復。

台灣人 彭明敏 校園

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