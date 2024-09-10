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陳智菡反咬新竹兒童醫院容積 吳崢：地獄行徑宛如惡鬼

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨發言人吳崢。圖／聯合報系資料照片
民進黨發言人吳崢。圖／聯合報系資料照片

民眾黨主席柯文哲涉入京華城案，民眾黨立院黨團主任陳智菡指稱，新竹市前市長林智堅主政時期，通過新竹馬偕兒童醫院容積率從250%暴增到450%，比京華城560%到672%比例還高。民進黨發言人吳崢表示，這到底是在救柯文哲還是在害柯文哲，民眾黨真的瘋了。

吳崢臉書表示，陳智菡為了護航「示現菩薩」柯文哲，現在竟然開始攻擊新竹市立兒童醫院也是圖利，新竹兒童醫院的容積率變更，在2022年早已經過最高行政法院判決定讞，認定過程符合程序也符合公眾利益無違失。民眾黨卻將「公立」的兒童醫院與「私人財團」的京華城混為一談，把竹竹苗兒童的健康權益當成政治攻擊的祭品，陳智菡的地獄行徑宛如惡鬼，非常可惡。

吳崢指出，民眾黨要為了在政治上幫柯文哲轉移焦點，不惜和新竹的家長與兒童作對，如果真的要這樣操作，不要忘了，民眾黨在新竹市已經執政將近兩年，連新竹市政府在最高行政法院勝訴的代表人都還是高虹安。現在如果認為有問題，代理市長邱臣遠大可直接清查。

新竹 柯文哲 民眾黨

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