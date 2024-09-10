陳智菡指新竹馬偕兒童醫院容積暴增 碰到柯文哲就轉彎

台北市前市長柯文哲身陷京華城容積弊案，民眾黨立法院黨團主任陳智菡今天說，新竹馬偕兒童醫院容積率從250%暴增到450%，整整一年沒有人查，京華城也是經過台北市都發局、都委會審議通過，一切合法合規，為何司法檢調雙標，碰到柯文哲就轉彎。

陳智菡昨天在臉書發文指出，新竹市前市長林智堅通過新竹馬偕兒童醫院容積率從250%暴增到450%，遠比京華城從560%到672%的比例還高，就連內政部前次長花敬群都認為「明顯圖利」，民眾黨新竹市議員李國璋告發後，整整一年沒有人查，查圖利就全國查起來。

陳智菡上午受訪時表示，現在不只是討論容積率暴增的問題，更要探討司法有沒有雙標，正如林智堅所說，容積率放寬暴增一切合法合規，行政法院也判決沒有問題，既然行政處分是由行政法院判定，相關法令也是如此規定，為何到台北市就變成台北地方法院、台北地檢署判定，行政處分跟刑事處分本來就應該要分開。

陳智菡指出，根據相關人士透露，林智堅曾經在餐會掛保證，容積率可以從250%提高到450%，當中是否有涉及圖利的問題，而且確實違反公平採購的原則，如果新竹兒童醫院沒有違法問題，京華城也是經過台北市都發局、都委會相關程序審議通過，一切合法合規，為何司法檢調雙標，碰到柯文哲就轉彎。

有關綠營質疑圍魏救趙，陳智菡則說，民進黨不要這麼緊張，現在不只要討論違法的問題，更要探討司法有沒有雙標，如果行政程序經過行政法院判決合法合規，台北市都發局、都委會也都認為京華城案合法合規，「為什麼在新竹可以，但是在台北就不行。」

陳智菡指控，林智堅確實有做出相關承諾，如果這樣的說法不構成圖利，柯文哲竟然會構成圖利的要件，放寬容積率是地方政府的權責，依照程序合法合規地審理，為何在台北跳過行政程序，直接進入刑事程序，意圖要起訴柯文哲，驗證台灣司法雙重標準。