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羅智強揭7千多件偵查不公開檢討案 竟無檢察官遭起訴

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委羅智強。圖／聯合報系資料照
國民黨立委羅智強。圖／聯合報系資料照

自前總統馬英九的「三中案」，民眾黨主席柯文哲涉京華城案，再到國民黨立委徐巧芯今亦被影射與京華城案有關，皆與特定媒體有關，且皆疑似有檢方洩密，違反「偵查不公開」。國民黨立委羅智強說，7000多件偵查不公開檢討案，無任何檢察官遭起訴，僅15位行政處分，他要推動修法提升偵查不公開的法律位階。

針對前述三案皆有洩密、特定媒體介入情況，羅智強說，過去5年，法務部7255件偵查不公開檢討案，沒有一位檢察官遭起訴，更只有15位受到行政處分。因此他在上會期就提出刑事訴訟法第245條修法，提升偵查不公開的法律位階，將現行「由司法院會同行政院定之」的權限更改由立法院來執掌，並納入完整的處罰機制。因為從司法實務來看，偵查不公開變成偵查大公開，嚴重破壞無罪推定的法理，侵害人權。

羅智強指出，過去馬總統三中案就曾被監察院調查報告指名，偵辦過程資訊被胡亂公開，造成人權侵害。而近期諸多矚目司法案件也再度出現特定媒體不斷披露獨家報導，嚴重違反偵查不公開的情形。這也讓許多民眾對司法體系毫無信任。

羅智強表示，上會期他的刑事訴訟法第245條修法案在朝野協商時，民進黨立法院黨團總召柯建銘就不以為然聲稱：「哪個檢察官特定會跟哪個媒體配合，這個大家都很清楚。」

羅智強進一步強調，如今的情況，還真如同柯建銘所說，特定檢察官與特定媒體配合，打擊對手、打擊政敵。因此這個會期，他將會繼續力推偵查不公開相關修法，並且嚴審法務部和相關單位的預算，力求人權保障與公正無私，讓司法體系重拾人民的信任。

修法 司法院 羅智強

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