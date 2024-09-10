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北檢偵查不公開受質疑 林國成：拿公帑打壓人民 該刪的刪

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨主席、台北市前市長柯文哲因京華城案被羈押禁見。圖／本報資料照
民眾黨主席、台北市前市長柯文哲因京華城案被羈押禁見。圖／本報資料照

民眾黨主席柯文哲京華城案持續延燒，檢方遭質疑違反偵查不公開，國民黨預計在立法院新會期，要求法務部長鄭銘謙、廉政署長馮成專案報告，預算部分會再審酌。民眾黨立委林國成表示，法務部監督不周是事實，講清楚有其必要性，民眾黨各委員會委員原則是浪費民脂民膏的預算一定刪到底。

林國成表示，偵查單位本就沒有堅持偵查不公開，至於為什麼只針對特定對象、放風聲給特定媒體，「很明顯嘛」，有沒有放，檢方自己最清楚，但民眾感覺就是偵查單位放出來的資訊，從頭到尾就會覺得政治辦案，檢媒聯合起來做這些醜化工作。

林國成認為，法務部監督不周是事實，被請到立院講清楚是有這個必要性；至於是否要刪預算，每個立委有自己的看法，而刪預算又是立委的職權，只要講不出一個合理的調查結果，當然該刪的還是要刪，「畢竟拿了國家公帑，去做打壓人民的動作。」

林國成說，民眾黨內立場很簡單，各委員會的委員只要認為這是浪費公帑，以及編預算去做打壓人民的動作，這也是黨團充分授權立委的自主權，由各立委去做第一關的認知，「基本上不會亂刪預算，但也不會輕易縱容」，只要是浪費民脂民膏的預算一定刪到底。

民眾黨立委林國成表示，法務部監督不周是事實，講清楚有其必要性。圖／本報資料照
民眾黨立委林國成表示，法務部監督不周是事實，講清楚有其必要性。圖／本報資料照

林國成 民眾黨 法務部

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