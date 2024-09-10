北檢偵查不公開受質疑 林國成：拿公帑打壓人民 該刪的刪

民眾黨主席柯文哲京華城案持續延燒，檢方遭質疑違反偵查不公開，國民黨預計在立法院新會期，要求法務部長鄭銘謙、廉政署長馮成專案報告，預算部分會再審酌。民眾黨立委林國成表示，法務部監督不周是事實，講清楚有其必要性，民眾黨各委員會委員原則是浪費民脂民膏的預算一定刪到底。

林國成表示，偵查單位本就沒有堅持偵查不公開，至於為什麼只針對特定對象、放風聲給特定媒體，「很明顯嘛」，有沒有放，檢方自己最清楚，但民眾感覺就是偵查單位放出來的資訊，從頭到尾就會覺得政治辦案，檢媒聯合起來做這些醜化工作。

林國成認為，法務部監督不周是事實，被請到立院講清楚是有這個必要性；至於是否要刪預算，每個立委有自己的看法，而刪預算又是立委的職權，只要講不出一個合理的調查結果，當然該刪的還是要刪，「畢竟拿了國家公帑，去做打壓人民的動作。」