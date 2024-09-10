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林智堅喊告造謠抹黑 陳智菡：要探討的是司法有沒有雙標

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
陳智菡表示，林智堅認為新竹兒童醫院容積率暴增是合法合規，有過程序的，而且行政法院也判決合法合規沒有問題，既然行政處份是由行政法院來判定，為什麼到了台北市是由北院和北檢來判定，一個是刑事的處份，一個是行政的處份，這二個本來就是要分開的。記者邱德祥／攝影
陳智菡表示，林智堅認為新竹兒童醫院容積率暴增是合法合規，有過程序的，而且行政法院也判決合法合規沒有問題，既然行政處份是由行政法院來判定，為什麼到了台北市是由北院和北檢來判定，一個是刑事的處份，一個是行政的處份，這二個本來就是要分開的。記者邱德祥／攝影

民眾黨立法院黨團主任陳智菡昨晚在臉書發文，指稱新竹市前市長林智堅時代，通過新竹馬偕兒童醫院容積率從250%暴增到450%，比京華城560%到672%比例還高。林智堅也拿出判決反擊，稱容積率調整合法合規，並有其必要性，他已委託律師蒐集相關事證，將採取必要之法律行動。

林智堅今天也在臉書發文指出，民眾黨發言人及同黨民意代表對他於市長任內盡心推動新竹市立兒童醫院案，一再做出不實抹黑；最高行政法院已做出111年度上字第372號判決，此案於法並無違誤，請有心人士停止造謠抹黑。陳智菡今天在黨團會議後接受訪問時要林智堅不要緊張，現在討論的不只是新竹兒童醫院容積率暴增是不是違法的問題，更要探討的是司法有沒有雙標的問題。

陳智菡表示，林智堅認為新竹兒童醫院容積率暴增是合法合規，有過程序的，而且行政法院也判決合法合規沒有問題，既然行政處份是由行政法院來判定，為什麼到了台北市是由北院和北檢來判定，一個是刑事的處份，一個是行政的處份，這二個本來就是要分開的。

容積率 新竹 林智堅

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