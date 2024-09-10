【即時短評】京華城案身困法律牢籠 柯文哲的手還撥政治算盤

民眾黨主席柯文哲涉京華城案羈押禁見，聲明不抗告。偵查中羈押被告經抗告重獲自由案例極少，一旦押了，放出來的機率不高；柯在法定時限內棄守權利，可讓羈押效果形成政治渲染力，另取得政治「相罵本」以抗衡司法，不失是高招。

柯文哲兩度在羈押庭中接受法律洗禮，第一次法官作成「犯罪嫌疑不重大、無保請回」的裁定，第二次法官認為柯「犯罪嫌疑重大」裁定羈押；檢察官以同一套證據聲押，儘管論述力道有別，但兩份裁定判若雲泥，著實令人驚奇。

柯文哲該押不押？兩位法官的心證不一、下的結論就不同，雖然後令壓住前令，已令柯文哲身繫囹圄，不過，兩份裁定看在小草眼裡，共主在聲押過程已取得「一勝一負」不輸的成績單。

反之，柯文哲如決意抗告，抗告理由勢必上二審再檢驗，一審羈押裁定曰柯「違背法令，竟仍執意為之」，萬一二審再採不利柯的認定，此時的柯陣營，恐將陷於更難堪的境地。

柯即使抗告、即使發回，也不見得得到有利的認定，但抗告駁回還會「增加」多一份不利於己的司法文書，柯營再要自行解讀京華城，只怕底氣不夠，用政治話術批鬥檢察官羅織入罪的籌碼更少，由此觀之，柯真要抗告，是多餘且無實益的動作。

法院強制處分庭核准搜索票，審酌的最低標是懷疑被告「犯罪嫌疑重大」，柯已被搜索，就算不羈押禁見，理論上，至少應「犯罪嫌疑重大」、「但無羈押必要」併陳，難得的是，有法官作成柯「犯罪嫌疑不重大」的裁定，柯的羈押解套若已無望，何不利用？

辯護人說柯「不願讓法院有所為難」不抗告，柯對檢察官、法官存不一樣的心態，他是第三勢力的領袖，違不違法，都有一定聲量的兩極意見；柯清楚明白藉抗告求脫身，會有先天上的難度，不過，輕撥政治算盤討好法官，官司還可一拚。