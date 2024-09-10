聽新聞
test
0:00 / 0:00
被指選輸想重選綠告誹謗 國民黨：綠轉彎切割罷免團體
民進黨基隆市議會黨團總召張之豪等10名議員，今天到基隆地檢署控告基隆市長謝國樑，在反罷免文宣品扇子印「民進黨選輸想重選」涉及加重誹謗罪。國民黨基隆市黨部主委吳國勝說，民進黨態度大轉變，原因恐怕是因為罷免沒有正當性，在感受到選民壓力後，被迫拋棄罷免團體。
吳國勝表示，民進黨介入罷免斧鑿痕如此深，此時切割罷免團體是忘記過去自己的所作所為，還是民進黨推動罷免沒有正當性。
吳國勝說，民進黨忘了嗎？今天主導提告的張之豪議員，就是協助罷免團體募款的「基隆青年陣線協會」的創會理事長；還有民進黨秘書長、前市長林右昌子弟兵張顥瀚議員，在罷免案面臨連署可能無法通過時，開第一槍，公開挺罷免，服務處提供連署，是民進黨市議員一個協助連署的議員。
吳國勝還表示，民進黨是不是忘記應該中立的中選會主委李進勇，多次逾越行政倫理下指導棋，種種行徑卻說罷免與民進黨全無關係，實在太過牽強。
吳國勝認為，民進黨中央及民進黨市議會黨團近期不斷公開切割、拋棄罷免團體，稱本次罷免與民進黨無關，民進黨之所以態度大轉變，原因恐怕是因為罷免沒有正當性，在感受到選民壓力後，被迫拋棄罷免團體。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言