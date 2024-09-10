被指選輸想重選綠告誹謗 國民黨：綠轉彎切割罷免團體

民進黨基隆市議會黨團總召張之豪等10名議員，今天到基隆地檢署控告基隆市長謝國樑，在反罷免文宣品扇子印「民進黨選輸想重選」涉及加重誹謗罪。國民黨基隆市黨部主委吳國勝說，民進黨態度大轉變，原因恐怕是因為罷免沒有正當性，在感受到選民壓力後，被迫拋棄罷免團體。

吳國勝表示，民進黨介入罷免斧鑿痕如此深，此時切割罷免團體是忘記過去自己的所作所為，還是民進黨推動罷免沒有正當性。

吳國勝說，民進黨忘了嗎？今天主導提告的張之豪議員，就是協助罷免團體募款的「基隆青年陣線協會」的創會理事長；還有民進黨秘書長、前市長林右昌子弟兵張顥瀚議員，在罷免案面臨連署可能無法通過時，開第一槍，公開挺罷免，服務處提供連署，是民進黨市議員一個協助連署的議員。

吳國勝還表示，民進黨是不是忘記應該中立的中選會主委李進勇，多次逾越行政倫理下指導棋，種種行徑卻說罷免與民進黨全無關係，實在太過牽強。

吳國勝認為，民進黨中央及民進黨市議會黨團近期不斷公開切割、拋棄罷免團體，稱本次罷免與民進黨無關，民進黨之所以態度大轉變，原因恐怕是因為罷免沒有正當性，在感受到選民壓力後，被迫拋棄罷免團體。