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三中案到京華城都有某媒體 李彥秀：檢調刻意放話操作
自前總統馬英九的「三中案」，民眾黨主席柯文哲涉京華城案，再到國民黨立委徐巧芯今日也被影射與京華城案有關，幾乎都與特定媒體有關。國民黨立委李彥秀表示，檢調刻意透過特定媒體放話，製造外界想像與操作空間，這次廉檢偵辦過程，就是非常失敗的負面教材。
針對前述三案都有特定媒體介入，李彥秀表示，獨立的司法檢調體系，不僅是法律與正義的最後一道防線，更是民主政治最重要的基石。令人失望的是，從馬總統的「三中案」，到柯文哲疑似涉及「京華城案」，徐巧芯也被指控與「京華城案」相關，都是檢調透過特定媒體放話嚴重違反偵查不公開，之後更以「不予證實」製造外界的想像與操作的空間。
李彥秀指出，這不僅是民眾黨質疑的「賴清德黨檢體系」，更藉由特定媒體作為放話的工具，根本就是「黨檢媒的政治複合體」，這也是台灣人民長期對司法失去信任最主要的原因。
李彥秀提到，促轉會「東廠風波」時，副主委張天欽曾說過「影射的殺傷力最強」、「如果沒有操作，很可惜」。本案不但涉及當事人的聲譽、台灣政黨政治的發展，更是重建台灣民眾對司法信任的關鍵。不論喜不喜歡柯文哲，無罪推定、正當法律程序都是不容動搖的價值，更不應該因人而異，「今天的柯文哲，可能就是明天的你我。」
李彥秀批，這次廉檢整個偵辦的過程，就是一篇非常失敗的負面教材，樂見不同政黨藉由提案修法來開啟檢方洩密與偵查程序的制度檢討；作為民意代表，更會嚴格監督法務部的預算與執行，藉由偵查不公開確保程序正義，來追求實質正義，沒有人能置身事外。
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