民進黨選輸了想重選？基隆10綠議員告發謝國樑涉嫌誹謗

基隆市議會民進黨團總召張之豪等10名同黨議員今早到基隆地檢署，告發基隆市長謝國樑反罷免文宣中，指「民進黨選輸了，想重選」涉嫌加重誹謗罪，因為謝的政治危機，始作俑者是自己，因施政不力才發生，民進黨並沒有參與公民團體發起的罷免運動。

張之豪說，謝國樑團隊過去這幾個月四處發散文宣，樹立看板廣告，裡面有一句重要的話，叫做「民進黨選輸了，想重選」，用來轉移自己政治危機的焦點，因此民進黨全體民代、黨公職人員要用按鈴申告，宣示立場。

張之豪表示，民進黨的角色只有一個，就是在議會善盡在野黨監督責任，對市政缺失提出批評。光是這樣就已經讓謝國樑承受不了，遇到政治危機，謝就拿政治鬥爭、政黨對決的框架定義公民運動。

鄭文婷說，罷免行動是公民運動，聯署領銜人戴璟安，山海公民拆樑行動發言人林茵茵和李晏蓉，3人都不是民進黨員。謝國樑明知發起罷免運動團體裡面，沒有民進黨籍議員，卻捏造事實說民進黨選輸了想重選，並做成文宣，會讓一般民眾誤信罷免行動是民進黨發起的。謝國樑應該正面回應公民團體訴求，而不是喊出泛政治化口號。

施偉政表示，2022年代表民進黨出來參選基隆市長，敗選的人叫做蔡適應。基隆選後大大小小公開活動場合，蔡適應都沒有現身，所以他很好奇到底是誰選輸了，想重選？說民進黨選輸了，想重選的證據是什麼？

張顥瀚認為，謝國樑身陷政治風暴，來自謝一連串荒誕作為。民進黨議員強力監督，卻被抹成選輸了想重選。過去這段期間，民進黨團阻止市府鋪設綠草皮，還有港景摩天輪這些政策，讓荒誕的事情不會持續發生下去。

張顥瀚說，謝國樑至今還不知道檢討自己的行為，還要激起地方藍綠仇恨，激起地方藍綠對立，這對基隆的市政發展是件好事嗎？呼籲謝國樑如果想要度過難關，應該跟所有基隆公民好好對談，而不是用小動作，甚至是惡劣的動作毀滅基隆政治生態。