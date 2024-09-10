國安局水電費增16% 遭酸花納稅錢吹冷氣卻只會認知作戰

全台電費近年飆漲幅度大勝以往，民眾叫苦連天。國民黨立委李彥秀認為，民眾都在為了電費煩惱，為了省錢還要去百貨商場吹冷氣，未料國安局對自己如此「慷慨」，明年度水電費預算隨便增加1318萬，漲幅為16%。國安局人員拿人民納稅錢享受，但碰到國安問題卻只會喊「認知作戰」，對此實在無法苟同。

李彥秀表示，電費飆翻天，全民苦哈哈，許多人在家捨不得開空調，假日去百貨商場蹭冷氣，不過國安局相當尊貴，絕不虧待自己，114年度預算大筆一揮，水電費用暴增1318萬元，漲幅高達16%，吹公家的冷氣毫不心軟、花人民納稅錢毫不手軟。

李彥秀表示，國安局的冷氣費花得如此慷慨，結果國家碰到國安問題時，卻窮得只剩下「認知作戰」4個字。

「金玉其表，敗絮其中」李彥秀說，明年度中央政府總預算達到3.15兆元，這是2017年政府總預算1.93兆的1.63倍，中央政府支出在如此之短的時間內膨脹迅速，包括陸委會捐贈海基會預算暴增四成、國安局浮編水電費用，這些魔鬼都藏在預算書的細節裡，在野黨一定努力為人民看緊荷苞。