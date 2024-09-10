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陳智菡打馬偕容積率 林士凱貼邱臣遠讚揚照反譏「髒水潑自己人」

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹青鳥發起人林士凱也貼出新竹市代理市長邱臣遠臉書貼文表示，邱臣遠文章內容大力讚揚新竹馬偕兒童醫院帶來的照護服務。圖／取自Threads
新竹青鳥發起人林士凱也貼出新竹市代理市長邱臣遠臉書貼文表示，邱臣遠文章內容大力讚揚新竹馬偕兒童醫院帶來的照護服務。圖／取自Threads

民眾黨立法院黨團主任陳智菡昨晚在臉書發文，指稱新竹市前市長林智堅時代，通過新竹馬偕兒童醫院容積率從250%暴增到450%，比京華城560%到672%還高。新竹青鳥發起人林士凱也貼出新竹市代理市長邱臣遠8月13日在臉書大力讚揚馬偕兒醫帶來的照護服務反譏：「希望民眾黨口徑一致，潑髒水潑到自己人身上，我也是感到匪夷所思。」

「查圖利，全國查起來，大家說好嗎？」陳智菡指出，林智堅時代通過新竹馬偕兒童醫院容積率從250%暴增到450%，比京華城560%到672%比例還高，連內政部次長花敬群也認為「明顯圖利」，新竹市議員李國璋告發後整整一年沒有人查。

林士凱也拿出判決反擊，有關新竹馬偕兒童醫院容積率變更一案，歷經內政部訴願、臺北高等行政法院訴訟及最高行政法院，前市府皆獲勝訴，全案判決確定，「敬告民眾黨立院黨團主任陳智菡，切莫刻意錯置事實，一再誤導視聽。」

林士凱指出，新竹馬偕兒童醫院，將原容積率由250％變更為450％，法院在判決中說得非常清楚：「被上訴人（前市府）對於受計畫影響之已知或應知之公、私益，已就重要事項進行適當之調查或評估，並無衡量怠惰之違法。」

林士凱說，況且，新竹馬偕兒童醫院採BOT方式進行招商，所有權仍屬於新竹市政府；對比京華城案，柯文哲將屬於社會公共財的容積率，通通讓利予財團所有。新竹馬偕兒童醫院籌建過程困難，遭遇土地取得、經費等挑戰，最後一一由前市府團隊克服，至今仍為邱臣遠津津樂道。

林士凱也貼出邱臣遠臉書貼文表示，邱臣遠文章內容大力讚揚新竹馬偕兒童醫院帶來的照護服務，當中也提到「從BOT興建到正式營運，每個階段都有挑戰與成果。正式營運一年多以來，市府持續督導新竹市立馬偕兒童醫院，順利於2023年達成竹市幼兒專責醫師計畫布建率100%的成就。」林士凱反譏：「希望民眾黨口徑一致，潑髒水潑到自己人身上，我也是感到匪夷所思。」

民眾黨立法院黨團主任陳智菡昨晚在臉書發文，指稱新竹市前市長林智堅時代，通過新竹馬偕兒童醫院容積率從250%暴增到450%。圖／取自陳智菡臉書
民眾黨立法院黨團主任陳智菡昨晚在臉書發文，指稱新竹市前市長林智堅時代，通過新竹馬偕兒童醫院容積率從250%暴增到450%。圖／取自陳智菡臉書
新竹青鳥發起人林士凱也貼出新竹市代理市長邱臣遠臉書貼文表示，邱臣遠文章內容大力讚揚新竹馬偕兒童醫院帶來的照護服務。圖／取自Threads
新竹青鳥發起人林士凱也貼出新竹市代理市長邱臣遠臉書貼文表示，邱臣遠文章內容大力讚揚新竹馬偕兒童醫院帶來的照護服務。圖／取自Threads

容積率 新竹

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