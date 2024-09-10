影／「選輸想重選」綠告誹謗 謝國樑：綠收連署書鼓吹罷免

民進黨基隆市議會黨團總召張之豪等10名議員，今天到基隆地檢署控告基隆市長謝國樑，在數萬分的反罷免文宣品扇子印有「民進黨選輸了想重選」，不實言論涉及加重誹謗罪。謝國樑回應說，民進黨某些議員收受連署書，也有出來鼓吹罷免這件事情，這是不爭的事實。

謝國樑今天上午10時出席市務會議後記者會時，對民進黨提告回應說，今天記者會主要談市政，把基隆觀光的熱度提升，針對民進黨議會黨團上午提告，原則上由國民黨守護基隆小組來回應及說明。

謝國樑表示，的確，也有民進黨某些議員收受連署書，也有出來鼓吹罷免這件事情，這是不爭的事實，請了解基隆市政府的立場，就是努力想把事情做好。

謝國樑指出，金門縣議長也被提罷免，但開會直接流會沒有議決，他覺得，不管基隆還是各地，大家就是想把事情做好，不斷提起所謂罷免這個東西，他認為對台灣來說是沒有幫助。

謝國樑還說，他個人也相當擔心明年有所謂的大罷免潮，一定要把自己的市政做得更好，讓市民朋友能夠認同，甚至讓台灣國民罷免是惡性的，是對台灣沒有幫助的選舉活動。