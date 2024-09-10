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林右昌訪美落幕 持續深化台灣國際地位推動民主與繁榮

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

民進黨秘書長林右昌代表主席賴總統訪美，林右昌表示，民進黨將持續在全球民主同盟中發揮更大作用，並期待未來能與海內外台灣人攜手守護民主家園，並將繼續為台灣的民主與繁榮努力，凝聚全球台灣人的力量，讓世界看見台灣，共同開創更光明的未來。

民進黨指出，9月7日，林右昌來到訪美行程的第四站——舊金山，參加由當地台僑舉辦的野餐活動，並於當晚出席前副總統陳建仁的演講「台灣的民主永續與台美的邦誼巔峰」，與僑胞熱烈互動。

林右昌在北加州台灣同鄉會邀請下，於陳建仁演講前致詞，強調台灣在維持印太和平中的關鍵角色。他指出，當前全球威權主義擴張，民主國家面臨的威脅已超越國界，台灣需要成為積極行動者，為區域與全球和平貢獻力量。他進一步表示，與陳建仁的合作始於他擔任內政部長時期，雖然雙方現已身處不同領域，但仍持續為台灣的民主與國際參與奮鬥，顯示兩人為共同目標不懈努力的精神。

當天中午，林右昌也前往由北美洲台灣婦女會北加分會、矽谷台灣同鄉會、台灣協志會及FAPA北加州分會舉辦的Summer BBQ活動，與台僑熱情交流。他表示，看到這麼多僑民在海外凝聚力量，為台灣共同努力，感到非常感動。特別是看到許多年輕父母帶著孩子參加活動，讓他深刻感受到台灣人的活力與強韌。他期待未來台灣能與舊金山有更深入的交流，在推動台美雙邊合作的同時，促進當地台僑的發展。

9月8日，林右昌在洛杉磯圓滿結束了為期13天的訪美行程，並參加了當地的民進黨黨慶活動。此次活動為9月28日即將到來的民進黨38周年黨慶暖身，並展望民進黨創黨40週年的未來發展。

在洛杉磯的黨慶活動中，林右昌強調，民進黨自1986年創立以來，始終以捍衛自由、民主與人權為宗旨，勇於改革台灣長期受到的獨裁體制。2024年，民進黨將首次達成連續三屆執政的歷史里程碑，這不僅象徵台灣民主發展的成熟，也標誌著民進黨在國際社會中肩負的責任日益加重。

在加州柔似蜜（Rosemead）的台灣會館，林右昌強調，民進黨將持續在全球民主同盟中發揮更大作用，並期待未來能與海內外台灣人攜手守護民主家園。他特別感謝民進黨美西黨部長期深耕僑界，透過多方努力，讓台美人深入認識台灣的民主發展歷程，並持續加強台美雙邊關係。

林右昌亦在橘郡與當地僑界共進晚餐，肯定南加州台美人對兩國關係的貢獻。他指出，隨著2028年洛杉磯奧運的到來，台灣將藉此機會強化國際參與平台，提升台灣在國際體育和外交上的影響力。

此次訪美行程的圓滿結束，不僅加強了民進黨與海外僑界的聯繫，也彰顯了民進黨推動國際交流與合作的決心。林右昌表示，民進黨將繼續為台灣的民主與繁榮努力，凝聚全球台灣人的力量，讓世界看見台灣，共同開創更光明的未來。

林右昌 民進黨 舊金山

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