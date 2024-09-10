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蔣萬安哈佛演說 拋民主麻辣鍋 願助兩岸和平穩定

聯合報／ 記者張文馨、馬璿／波士頓即時報導
台北市長蔣萬安9日在哈佛演說。記者馬璿／攝影
台北市長蔣萬安9日在哈佛演說。記者馬璿／攝影

台北市長蔣萬安9日在哈佛演說，他提到要深化民主韌性，透過溝通對內尋求共識，放在兩岸關係中，蔣萬安表示，沒人樂見世界爆發衝突，他身為台灣首都市長，很願意做為兩岸和平穩定的貢獻者，透過務實溝通來避免誤解和溝通不良。

蔣萬安的哈佛演說被視為訪美重頭戲，他9日發表約20分鐘演說，接著和與會學生座談，話題從能源、立院政黨競爭、兩岸關係到國民黨為何不吸引年輕人，蔣萬安一一答覆。蔣萬安多數時間以英文表達，在提到與中國大陸的互動原則時，用中文表達「基於對等尊嚴善意互惠的原則」以及「兩岸關係越緊張、越艱困，越需要溝通和交流」等立場。

蔣萬安說，他是土生土長的台灣人，在美國求學就業待了10年，受美國東西文化洗禮，這點深切影響他從政後，讓他成為一個胸懷寬廣願景、多元面向和創新思維的人，從中汲取經驗應對挑戰。

蔣萬安8日在紐約演說，提到要在城市治理中導入人工智慧（AI）；他9日在哈佛表示，美國是熔爐，台北的民主則是麻辣鍋，雖然不見得完美，讓人吃了滿頭大汗，卻是卻吃越上癮，他藉此引出民主韌性的重要性，只要和民主連結，這鍋麻辣鍋始終保持新鮮，且不會燒乾；蔣萬安指，在台北市政府和議會，縱然有諸多激烈辯論，但總能透過溝通達成共識，推動城市發展，這就是堅實的民主。

被問到國民黨是否還有機會贏得總統選舉，也有與會者提問蔣萬安要如何讓國民黨再次「年輕點」或「偉大一點」，呼應了共和黨總統候選人川普「讓美國再次偉大」的競選口號，引發現場一陣笑聲。

蔣萬安表示，這要靠全體國民黨籍市長的努力工作，爭取人民信賴，就有機會贏得下次；此外，蔣萬安沒有回覆主持人國民黨兩岸路線是否不夠清晰的提問。

蔣萬安答覆現場提問表示，台灣承受來自中國大陸的威脅，但若能維持台海和平穩定，就有最大的機會，這不僅是兩岸和區域獲益，也符合包含美國在內等其他國家的利益。

蔣萬安表示，兩岸關係越緊張艱困，越需要溝通和交流，也因此他重視雙城論壇希望能年年舉辦。

至於台灣能源多數靠進口所形成的風險，蔣萬安表示，他會跟中央政府密切合作，替台北市爭取最穩定的能源供應。

蔣萬安會後接受記者聯合訪問，再次被問到是否有意願帶領國民黨重返中央執政，他說，把眼前的工作做好最重要。

蔣萬安9日在哈佛的演說現場座無虛席，聽眾會後受訪稱，蔣萬安表現誠懇，很努力要跟波士頓連結，但有時候會感受到蔣萬安有點不靈活，表現出來有點掙扎；有觀眾認為，蔣萬安用心市政，至少宣傳政策很到位。

台北市長蔣萬安9日在哈佛發表約20分鐘演說，接著和與會學生座談。記者馬璿／攝影
台北市長蔣萬安9日在哈佛發表約20分鐘演說，接著和與會學生座談。記者馬璿／攝影
台北市長蔣萬安9日在哈佛發表約20分鐘演說，接著和與會學生座談。記者馬璿／攝影
台北市長蔣萬安9日在哈佛發表約20分鐘演說，接著和與會學生座談。記者馬璿／攝影
台北市長蔣萬安9日在哈佛演說。記者馬璿／攝影
台北市長蔣萬安9日在哈佛演說。記者馬璿／攝影

國民黨 溝通 蔣萬安

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