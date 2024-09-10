快訊

小磨坊出包！食藥署：「小茴香子」農藥超標3倍 退運2.4萬公斤

獨家／上市PCB廠競國台灣廠驚傳12月關廠 通知客戶

美選辯論明登場！賀錦麗、川普「首度交戰」 看三大看點、最新民調

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳智菡指新竹馬偕兒醫容積率暴增 林智堅提判決反擊喊告

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
民眾黨立法院黨團主任陳智菡昨晚在臉書發文，指稱新竹市前市長林智堅時代，通過新竹馬偕兒童醫院容積率從250%暴增到450%。圖／取自陳智菡臉書
民眾黨立法院黨團主任陳智菡昨晚在臉書發文，指稱新竹市前市長林智堅時代，通過新竹馬偕兒童醫院容積率從250%暴增到450%。圖／取自陳智菡臉書

民眾黨立法院黨團主任陳智菡昨晚在臉書發文，指稱新竹市前市長林智堅時代，通過新竹馬偕兒童醫院容積率從250%暴增到450%，比京華城560%到672%比例還高。林智堅也拿出判決反擊，稱容積率調整合法合規，並有其必要性，他已委託律師蒐集相關事證，將採取必要之法律行動。

「查圖利，全國查起來，大家說好嗎？」陳智菡指出，林智堅時代通過新竹馬偕兒童醫院容積率從250%暴增到450%，比京華城560%到672%比例還高，連內政部花敬群次長也認為「明顯圖利」，新竹市議員李國璋告發後整整一年沒有人查。

「請有心人士停止造謠與抹黑」，林智堅也拿出判決反擊，民眾黨發言人及該黨民意代表，對他市長任內盡心推動新竹市立兒童醫院案，一再做出不實抹黑。本案容積率調整合法合規，並有其必要性，他已委託律師蒐集相關事證，將採取必要之法律行動。

民進黨新竹市黨部也引述高等行政法院判決書內容摘要，指出林智堅主政時期的新竹市政府，依都市計畫法第27條第1項第4款規定辦理都市計畫變更，業已依法踐行合理性及可行性等評估，不僅符合都市計畫法所規範之強制程序規定及關於系爭都市計畫規劃之指導原則外，亦查無利益衡量瑕疵等違法，市府以原處分將系爭土地容積率由250％提高450％，於法並無違誤。

民進黨市議員劉崇顯也表示，當初提高容積的考量與必要性，是為了要將婦產科一同納入兒童醫院的規畫之中，為新竹與鄰近地區的兒童，從懷胎到出生，從0歲到18歲，提供最全面且一條龍的醫療保障，也讓重症的孩子得以盡可能避免奔波到雙北就醫。

民進黨新竹市黨部也發表聲明，呼籲陳智菡、李國璋停止造謠，不要拿守護兒童的醫療建設，當作包庇柯文哲貪污的遮羞布，請民眾黨正視柯文哲、新竹市長高虹安涉貪、毫無財政紀律、完全不清廉的雙標作為。

陳智菡在臉書發文，指新竹馬偕兒童醫院容積率從250%暴增到450%，林智堅也拿出判決反擊，稱容積率調整合法合規。圖／報系資料照
陳智菡在臉書發文，指新竹馬偕兒童醫院容積率從250%暴增到450%，林智堅也拿出判決反擊，稱容積率調整合法合規。圖／報系資料照
林智堅也拿出判決反擊，稱容積率調整合法合規，並有其必要性，他已委託律師蒐集相關事證，將採取必要之法律行動。圖／取自林智堅臉書
林智堅也拿出判決反擊，稱容積率調整合法合規，並有其必要性，他已委託律師蒐集相關事證，將採取必要之法律行動。圖／取自林智堅臉書

容積率 林智堅

延伸閱讀

新竹兒童醫院容積率遭指暴增 綠議員：經判決無違誤

陳智菡指新竹馬偕兒童醫院容積率暴增 林智堅擬提告

3輛遊覽車全滿！120人北上聲援 新竹小草嘆：柯文哲就是太清廉

新竹小草「自備糧草」集結 明號召5輛遊覽車北上聲援阿北

相關新聞

陳智菡指新竹馬偕兒醫容積率暴增 林智堅提判決反擊喊告

民眾黨立法院黨團主任陳智菡昨晚在臉書發文，指稱新竹市前市長林智堅時代，通過新竹馬偕兒童醫院容積率從250%暴增到450%...

陳智菡打馬偕容積率 林士凱貼邱臣遠讚揚照反譏「髒水潑自己人」

民眾黨立法院黨團主任陳智菡昨晚在臉書發文，指稱新竹市前市長林智堅時代，通過新竹馬偕兒童醫院容積率從250%暴增到450%...

影／「選輸想重選」綠告誹謗 謝國樑：綠收連署書鼓吹罷免

民進黨基隆市議會黨團總召張之豪等10名議員，今天到基隆地檢署控告基隆市長謝國樑，在數萬分的反罷免文宣品扇子印有「民進黨選...

蔣萬安哈佛演說 拋民主麻辣鍋 願助兩岸和平穩定

台北市長蔣萬安9日在哈佛演說，他提到要深化民主韌性，透過溝通對內尋求共識，放在兩岸關係中，蔣萬安表示，沒人樂見世界爆發衝...

民進黨選輸了想重選？基隆10綠議員告發謝國樑涉嫌誹謗

基隆市議會民進黨團總召張之豪等10名同黨議員今早到基隆地檢署，告發基隆市長謝國樑反罷免文宣中，指「民進黨選輸了，想重選」...

國安局水電費增16% 遭酸花納稅錢吹冷氣卻只會認知作戰

全台電費近年飆漲幅度大勝以往，民眾叫苦連天。國民黨立委李彥秀認為，民眾都在為了電費煩惱，為了省錢還要去百貨商場吹冷氣，未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。