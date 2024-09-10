陳智菡指新竹馬偕兒醫容積率暴增 林智堅提判決反擊喊告

民眾黨立法院黨團主任陳智菡昨晚在臉書發文，指稱新竹市前市長林智堅時代，通過新竹馬偕兒童醫院容積率從250%暴增到450%，比京華城560%到672%比例還高。林智堅也拿出判決反擊，稱容積率調整合法合規，並有其必要性，他已委託律師蒐集相關事證，將採取必要之法律行動。

「查圖利，全國查起來，大家說好嗎？」陳智菡指出，林智堅時代通過新竹馬偕兒童醫院容積率從250%暴增到450%，比京華城560%到672%比例還高，連內政部花敬群次長也認為「明顯圖利」，新竹市議員李國璋告發後整整一年沒有人查。

「請有心人士停止造謠與抹黑」，林智堅也拿出判決反擊，民眾黨發言人及該黨民意代表，對他市長任內盡心推動新竹市立兒童醫院案，一再做出不實抹黑。本案容積率調整合法合規，並有其必要性，他已委託律師蒐集相關事證，將採取必要之法律行動。

民進黨新竹市黨部也引述高等行政法院判決書內容摘要，指出林智堅主政時期的新竹市政府，依都市計畫法第27條第1項第4款規定辦理都市計畫變更，業已依法踐行合理性及可行性等評估，不僅符合都市計畫法所規範之強制程序規定及關於系爭都市計畫規劃之指導原則外，亦查無利益衡量瑕疵等違法，市府以原處分將系爭土地容積率由250％提高450％，於法並無違誤。

民進黨市議員劉崇顯也表示，當初提高容積的考量與必要性，是為了要將婦產科一同納入兒童醫院的規畫之中，為新竹與鄰近地區的兒童，從懷胎到出生，從0歲到18歲，提供最全面且一條龍的醫療保障，也讓重症的孩子得以盡可能避免奔波到雙北就醫。