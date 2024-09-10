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新竹兒童醫院容積率遭指暴增 綠議員：經判決無違誤

中央社／ 新竹市10日電

民眾黨立法院黨團主任陳智菡稱新竹馬偕兒童醫院容積率從250%暴增到450%，比京華城比例還高；民進黨竹市黨團表示，高等行政法院已判決此案容積率調整於法無違誤，籲停止造謠。

陳智菡昨天在臉書（Facebook）發文指出，前新竹市長林智堅時代通過新竹馬偕兒童醫院容積率從250%暴增到450%，比京華城560%到672%比例還高，連前內政部次長花敬群也認為「明顯圖利」，民眾黨新竹市議員李國璋告發後，整整1年沒有人查。

對此，民進黨新竹市議會黨團昨天深夜透過文字表示，呼籲陳智菡、李國璋停止造謠，不要拿守護兒童的醫療建設，當作包庇前台北市長柯文哲貪污遮羞布，請民眾黨正視柯文哲等人涉貪、毫無財政紀律、完全不清廉的雙標作為。

民進黨竹市議會黨團表示，李國璋炒作新竹馬偕兒童醫院議題多時，絲毫沒有共鳴，且高等行政法院判決書早已寫得很清楚，此案容積率調整於法無違誤。

黨團指出，根據高等行政法院判決書內容，此案依都市計畫法規定辦理都市計畫變更，業已依法踐行合理性及可行性等評估，查無利益衡量瑕疵等違法，被告以原處分將係爭土地容積率由250%提高450%，於法並無違誤。

民進黨竹市議員劉崇顯今天向中央社記者表示，當初新竹馬偕兒童醫院提高容積的考量與必要性，是為了要將婦產科一同納入規劃，為新竹與鄰近地區兒童，從0歲到18歲提供最全面且一條龍醫療保障，也讓重症孩子盡可能避免奔波到雙北就醫。

劉崇顯說，只要是有基礎認知與一般良知的人，都可分辨新竹馬偕兒童醫院與京華城案在公共利益上的根本差異，民眾黨若要用污衊醫療人員付出的手段來「圍魏救趙」，不會被新竹市民與台灣民眾接受。

容積率

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