陳智菡指新竹馬偕兒童醫院容積率暴增 林智堅擬提告

民眾黨立法院黨團主任陳智菡稱新竹馬偕兒童醫院容積率從250%暴增到450%，比京華城比例還高；前新竹市長林智堅說，此案容積率調整合法合規，已委請律師蒐證造謠抹黑內容，將採法律行動。

陳智菡昨天在臉書（Facebook）發文指出，前新竹市長林智堅時代通過新竹馬偕兒童醫院容積率從250%暴增到450%，比京華城560%到672%比例還高，連前內政部次長花敬群也認為「明顯圖利」，民眾黨新竹市議員李國璋告發後，整整1年沒有人查。

對此，林智堅今天於臉書（Facebook）發文表示，民眾黨發言人及同黨民意代表對他於市長任內盡心推動新竹市立兒童醫院案，一再做出不實抹黑；最高行政法院已做出111年度上字第372號判決，此案於法並無違誤，請有心人士停止造謠抹黑。

林智堅說，本案容積率調整合法合規，並有其必要性，已委託律師蒐集相關事證，將採取必要法律行動。