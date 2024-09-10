賴銘琪投書美媒 籲聯合國讓台灣有意義參與大會

第79屆聯合國大會將於10日開議，駐舊金山辦事處長賴銘琪投書主流媒體「舊金山紀事報」，呼籲聯合國正確解讀第2758號決議，讓台灣有意義參與大會。文章今天刊登。

賴銘琪以「台灣應獲邀參與聯合國」（Put Taiwan inU.N.）為題為文，開場提到美國職棒大聯盟MLB巨人隊3日舉辦台灣之夜，台美社群共同展現對棒球文化的熱愛。除體育和文化，台灣並致力與理念相近夥伴共同維護全球和平和穩定。

文章指出，台灣在維持國際經濟生態和生產AI高階晶片上扮演要角。

第79屆聯合國大會10日將於紐約聯合國總部召開，賴銘琪於文章中表示，台灣致力實現聯合國可持續發展目標，回應聯合國對平等、永續發展、創新的呼籲。

文章強調，聯合國大會第2758號決議內容遭扭曲，否定台灣參與的權利，台灣仍被排除在聯合國之外，許多國際組織和美國官員都認為，國際社會因此錯失一個重要的合作夥伴，表達支持台灣參與聯合國的立場。

文章呼籲聯合國正確解讀第2758號決議，讓台灣有意義地參與即將舉行的第79屆聯合國大會。