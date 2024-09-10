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蔣萬安哈佛演講：台灣民主像吃麻辣鍋 流點汗會上癮

世界日報／ 記者張文馨、馬璿／波士頓即時報導
台北市長蔣萬安9日在哈佛大學座談時，以吃麻辣鍋形容台灣的民主，吃了讓人流汗，但吃過一定上癮。(記者馬璿／攝影)
台北市長蔣萬安9日在哈佛大學座談時，以吃麻辣鍋形容台灣的民主，吃了讓人流汗，但吃過一定上癮。(記者馬璿／攝影)

台北市長蔣萬安9日在哈佛大學演說，他提到要深化民主韌性，透過溝通對內尋求共識，放在兩岸關係中，蔣萬安表示，他很願意跟中國大陸分享更多民主故事，透過務實溝通來避免誤解和溝通不良。

蔣萬安的哈佛演說被視為訪美重頭戲，他9日發表約20分鐘演說，接著和與會學生座談，話題從能源、立院政黨競爭、兩岸關係到國民黨為何不吸引年輕人，蔣萬安一一答覆。

蔣萬安8日在紐約演說，提到要在城市治理中導入人工智慧(AI)，他9日在哈佛演說，提到美國是熔爐，台灣的民主則是麻辣鍋，雖然不見得完美，讓人吃了流點汗，卻是卻吃越上癮，他藉此引出民主韌性的重要性，指在台北市政府和議會，縱然有諸多激烈辯論，但總能透過溝通達成共識，推動城市發展。

被問到國民黨是否還有機會贏得總統選舉，蔣萬安表示，這要靠多數市長努力工作，爭取人民信賴，就有機會贏得下次；此外，蔣萬安沒有回覆主持人國民黨兩岸路線是否不夠清晰的提問。

蔣萬安答覆現場提問表示，台灣承受來自中國大陸的威脅，但若能維持台海和平穩定，就有最大的機會，這不僅是兩岸和區域國家獲益，也符合美國利益。

蔣萬安表示，兩岸關係越緊張艱困，越需要溝通和交流，也因此他重視雙城論壇希望能年年舉辦。

至於台灣能源多數靠進口所形成的風險，蔣萬安表示，他會跟中央政府密切合作，替台北市爭取最穩定的能源供應。

哈佛大學 國民黨 溝通 蔣萬安

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