林佳龍投書波蘭大報 籲聯合國納入台灣

聯合國大會9月10日開議，外交部長林佳龍投書波蘭大報，籲請國際社會為了更安全及更好的世界，支持台灣參與聯合國體系。

林佳龍在今天於波蘭大報「共和報」（Rzeczpospolita）刊出的投書表示，台灣製造全球90%高階半導體產品及多數先進晶片，是全球供應鏈中不可或缺的夥伴。儘管全球受惠於台海和平穩定所帶來的繁榮成果，中國卻持續對台灣挑釁。

林佳龍強調，聯合國當前最迫切是必須停止屈從於中國壓力，以及勿再扭曲聯合國大會於1971年通過的第2758號決議。中國藉由惡意錯誤詮釋該決議，並將其與「一中原則」不當連結，蠻橫打壓台灣有意義參與聯合國及聯合國專門機構。

事實上，中國的「一中原則」，與全球多數國家所採行的「一中政策」大相逕庭。

有別於中國謬論，聯大第2758號決議僅處理中國在聯合國代表權問題，既未提及台灣，也未敘明台灣是中華人民共和國的一部分，更未授權中國在聯合國體系代表台灣。換言之，該決議與台灣無關。

他在投書中說明，來自全球38個國家及歐盟，超過250名國會議員組成的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC），在今年7月通過「IPAC針對聯大第2758號決議之各國議會決議範本」，展現對台灣具體支持。

林佳龍最後呼籲聯合國體系納入台灣，表示台灣將繼續竭盡所能，與理念相近國家合作，殫「晶」竭慮打造健全且具韌性的全球供應鏈，持續協助推動全世界邁步向前。