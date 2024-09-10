藍委考察核四 批台電「政治性簡報」

台灣能源危機逐漸浮現，重啟核四與否，各界爭論不休，國民黨立委昨率團考察核四廠，台電在會中提出多項核四問題。藍營立委、學者批評，台電不想重啟核四，就利用簡報提出「政治性簡報」，更別提民進黨政府還創造許多「不可能達成」的重啟條件，譬如地震係數要達到十級地震等，所以是否重啟核四，關鍵仍在執政黨態度。

國民黨立委賴士葆、翁曉玲與學者李敏和葉宗洸昨天前往核四廠，希望了解目前內部保存狀況，同時也與台電討論核四重啟可能性。台電原本拒絕清大核工所教授李敏等人進入廠區，但昨天改變態度，同意讓「外部顧問」與立委一起聽取簡報。拆核四促進會總幹事楊木火見不滿台電讓「支持」核四的學者進廠，他卻被拒門外，豔陽下在核四廠大門外靜坐抗議。

據了解，台電方在閉門會議中的簡報，提到核四重啟的多項問題。包括當初廠商在國際上以低配標購買設備，埋管設計也有一些狀況，導致許多設備與實際廠房出現「不匹配」的情形；核四廠仍有許多測試未做，系統也與世界大多數核電廠不同，試運轉的時候也有出現狀況；還有運轉人員難以訓練，當初的人員已不在，重新訓練新的運轉人員至少要三、四年。

台電人員又說，核四廠耐震係數為零點四G，不過現依照新法規，核能廠須達到一點零九八G，加上核四廠建照二○二○年到期，所以在耐震係數上會有問題。另外，即便所有問題都能解決，要重啟核四廠的時間至少也須七年以上。

賴士葆在會中不滿打斷台電人員的簡報。他說，這些都是政治性簡報，只是不斷提出問題。與會人士有這麼多專家，為什麼要聽專業人士說這麼多政治語言？他批評這次簡報是場「很糟糕的政治報告」。

賴士葆認為，如果要重啟，需要準備七年，但依現在的氛圍與狀況，根本無法做到，光環評便難以通過，且耐震係數如果要達到一點零九八G，等於是十級地震的規格，民進黨就是在創造許多「不可能達成」的條件。

翁曉玲說，核四廠內部維護目前僅少部分線路、器材、相容性問題經過時間關係，可能需要更新、重新購置，但這些不是大問題；是否重啟核四，需要經過許多專家評估，還有解決法規障礙，最後仍得視執政黨的態度而定。