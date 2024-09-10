冷眼集／府院挺非核 吹冷氣卻要全民埋單

極端氣候下，夏日屢飆高溫，電價也於四月調漲，讓民眾連續數月收到電費帳單都感嘆生活大不易。正當民眾縮衣節食因應高電價來臨，卻發現賴政府明年度三兆多元總預算創新高、用電預算也創新高，大肆花納稅人的錢不手軟，教深受高電價之苦的民眾情何以堪。

賴清德總統就職已一百多天，儘管賴總統曾在就職演說中誓言推動二次能源轉型，也召開了第一次「國家氣候變遷對策委員會」，但整體來說猶如過場、流於形式。台灣用電問題依然原地踏步，非核家園仍是賴清德不想或無法撼動的神主牌。

民進黨非核家園計畫理想崇高，透過大幅提高再生能源發電占比至廿％、天然氣高達五十％來取代核能發電，勢必提高電價才能反映真實成本。但從經濟部拍板調高全民電價十一％、恐嚇立院不撥補一千億元恐要漲電價等說詞來看，羊毛出在羊身上，昂貴的非核家園代價，說穿了就是由全民埋單。

人民每月苦苦忍受電費上漲，結果總統府、行政機關、國防部編列電費預算卻絲毫不手軟，例如明年預算中，總統府一口氣增加了六百多萬元電費、行政院也增加了三百多萬元，國防部更增加了兩千多萬元天價，讓人感嘆原來賴政府總預算創新高，電費預算也跟著創新高。

但諷刺的是，經濟部長郭智輝為了推節電才講過「不必每間房間都裝冷氣」，行政院也通過「深度節能推動計畫」，預計自今年開始分四年投入三五三億元促進節電。結果，中央機關自己未以身作則、不僅照樣大吹冷氣，還大手大腳編列電費，毫無節電思維，這要如何說服人民共體時艱，一起推動能源轉型呢？