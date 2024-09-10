電價漲 府院部會電費預算暴增 在野喊砍

四月電價上漲後，行政機關送至立法院的明年度預算書，也紛紛加碼水電費預算。記者吳傑沐／攝影 台灣夏季屢飆高溫，不少民眾在四月電價上漲後，收到電費單大感吃不消。行政機關送至立法院的明年度預算書，各機關因應電價上漲，也紛紛加碼水電費預算，其中，國防部編列一億八千多萬元水電費、國安局編列八千八百萬元電費，總統府也編列了二千九百多萬元，增幅驚人，國民黨立委痛批錯誤能源政策在納稅人身上「一頭牛剝三層皮」，揚言砍刪用電相關預算，要求政府機關應帶頭節電。

政院人士表示，行政院於年度預算籌編時編列合理用電經費，本次預算增加，是為因應台電自今年四月一日電價一千度以上調幅；行政院已落實用電節約能源精神，嚴格管控水電用量，汰換老舊耗能設備工程，並加強院區用電巡檢工作，減少非必要用電，以期達成水電費逐年下降目標，二○一八至二○二三年度節電有成，水電費決算數均未超支。

高電價時代來臨，除民眾苦不堪言，行政院前主計長朱澤民今年三月立院備詢坦言，中央政府各公務機關電費支出恐將增七十五億元，其中四十五％來自國防部。

立法院本會期是預算會期，行政機關預算書紛紛送至立法院。本報記者調查中央政府各機關總預算書發現，不少單位為因應高電價，紛紛在水電費項目上增加預算。例如用電大戶國防部今年水電費預算一億六千多萬元，用於管理國防部本部與營區辦公房舍，明年編列了一億八五四一萬元，增加了二五三二萬元，新增比率將近十六％，增幅相當驚人。

負責維護國家安全的國安局，今年預算書水電費七九三九萬元，而明年水電費總計編列九二五七萬元，其中電費為八八○一萬元，引人矚目。總統府水電費明年編列二九一四萬元，比起今年也增加六四九萬元，新增比率逼近廿九％；司法院更是增加了六九九萬元水電費，也相當驚人。

國民黨立委賴士葆批評，政府能源政策錯誤在先，要人民自掏腰包多付電費，還要立法院替台電增加一一○○億元彌補台電虧損，接著公家單位因應高電價增加電費，預算也一併增加，等於在納稅人身上「一頭牛剝三層皮」。

國民黨立委馬文君表示，電價上漲後，基層民眾收到電費單都苦不堪言，政府卻因應電價上漲大手大腳花錢。國民黨立委王鴻薇也批，近幾年政府已陸續追加約五千億元預算給台電，接下來公務預算又繼續補貼各行政機關，各行政機關難道不應該節約用電嗎？為何編預算毫不手軟？將嚴審預算，要求行政部門帶頭節約用電。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，尊重立委理性審查，但未議先決、無限上綱說這是能源政策錯誤，就是政治操作。