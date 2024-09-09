金門議長罷免案流會！洪允典澄清未濫權購酒賺暴利

備受矚目的金門縣議長洪允典罷免案，今天上午因出席的議員人數未達法定人數，宣告流會，對此，洪允典發布新聞稿表示，感謝過半數議員的強力支持，不僅守住議會的尊嚴，也唾棄不理性的罷免，讓他有機會繼續為議會服務，他也呼籲「19位議員一家人，本是同根生，相煎何太急」。

歷經罷免案，今天下午洪允典現身議會，表情很輕鬆，僅低調表示，感謝各界好朋友的關心，也感謝神明保佑，讓他可以度過罷免的「關卡」。

洪允典指出，他在8月22日偕同9位議員拜訪國台辦，爭取「開放來金旅遊、翔安機場共用、通橋通電通氣、金廈漳泉生活圈」等民生經濟政策，但內政部當日發布新聞稿，他才得知部分議員在前一天突然向內政部提出罷免案，讓人措手不及，言談間透露無奈。

今天上午召開罷免投票會議，僅有6席議員簽到出席，未達法定人數而宣告流會，否決此件罷免案，他說，這個難關在今天渡過了，他相信流會的結果，是全體議員所展現的高度智慧，因此獲得的革命情感可以讓全體議員心連心，重新團結合作，一起走出過去的紛擾，翻開議會的新頁，不再製造對立的氛圍，希望過去的恩怨消弭無蹤，願選舉的戰火不再蔓延。

不過洪允典也說，先前的北京行，近日傳來好消息，大陸文旅部已於8月30日宣布，將於近期恢復福建居民赴金門

旅遊，相信經由陸客來金旅遊的活水，將挹注金門經濟產業發展及協助觀光產業走出困境，讓金門恢復疫期前的榮景。