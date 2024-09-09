美前駐聯大使海利示警！陸若奪台「經濟衝擊遠超俄烏戰爭」

美國前駐聯合國大使、曾角逐共和黨總統提名的海利今天在專訪中談到外交政策。她表示，中國若占領台灣，將嚴重打擊全球經濟，影響甚至會超越俄烏戰爭，呼籲當局關切台海衝突。

在美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）「面對全國」（Face the Nation）節目中，海利（Nikki Haley）告訴主持人布瑞南

（Margaret Brennan），台灣每月面臨3000萬次來自中國的網路攻擊，還有各種海空域挑釁行為。一旦中國拿下台灣，造成的全球經濟衝擊將比俄羅斯全面入侵烏克蘭更加嚴重得多。

海利強調：「我們必須關心這個問題。」

她還指出，中國和俄羅斯等外國行為者散播的惡意假消息正對美國構成重大威脅，TikTok等社群平台上的狀況尤為嚴重。

海利提到：「在外國行為者的問題上，美國必須提高警覺。」

中國對台侵略行為日益加劇之際，海利上月來台訪問，並與官員會面。期間她表示，「台灣應是聯合國成員」，並以COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情舉例稱，中國至今仍在卸責，台灣卻早就負起防疫責任，台灣已證明自己比多數國家更值得坐上國際談判桌。