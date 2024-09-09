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首場體育部諮委會議落幕 李洋、盧彥勳會中建言曝光

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
今天是體育節，行政院選在9日舉行首場體育暨運動發展部諮詢小組會議，盧彥勳（圖）、李洋等人踴躍發言。圖／海碩整合行銷提供
今天是體育節，行政院選在9日舉行首場體育暨運動發展部諮詢小組會議，盧彥勳（圖）、李洋等人踴躍發言。圖／海碩整合行銷提供

行政院選在國民體育日這天，舉辦首場「體育暨運動發展部」諮詢小組會議，會中委員發言踴躍，羽球金牌男雙選手李洋聚焦二、三線選手培育，網球選手盧彥勳盼運動場地設計不只考慮選手也要體貼觀眾。下次會議日期訂在9月19日、23日，主題為選手培訓和運動產業、國際事務與運動外交。

諮詢小組會議由行政院副院長鄭麗君主持，多位體育選手、學者專家和體育界人士都受邀出席，並由行政院長卓榮泰親自頒發聘書給出席的諮委，今日會議主題為體育部規畫，及提倡全民運動。

行政院代理發言人謝子涵轉述，諮委期待體育部的核心價值能接軌國際，掌理事項應整合、任務明確分工，組織設計應與過去不同，並盼各部會展現運動思維，才能共同推廣全民體育。

針對提倡全民運動，諮委們提出體育全民化、全齡化及社區化願景，讓以競技為主的文化變成全民化。例如，學生課程鋪陳全民運動設計、推展運動俱樂部社團、強化運動設施和場館統籌規畫，並完善裁判、教練及防護員的專業人才制度，以及多元平權的全民運動、建立台灣品牌國際賽事，並將電競、街舞也納入體育項目思考。

會中諮詢委員發言踴躍，羽球金牌男雙選手李洋聚焦二、三線選手培育；游泳好手黃渼茜盼政府支持更多運動員參與奧運或亞運賽會競選；射箭好手雷千瑩希望將運動科技導入訓練，網球選手盧彥勳盼運動場地設計不只考慮選手也要體貼觀眾，籃球好手曾文鼎提出讓更多普通班學生加入選手培訓。

行政院長卓榮泰曾透露，正思考以台灣名義舉辦賽事，引發疑慮，鄭世忠解釋，舉辦國際賽事並非強調隊名，不管以台灣或城市，重點在打造自有品牌，如台北羽球公開賽，邀國際好手參加，加強台灣在國際體育的發言權、主導權，對發展運動產業鏈、培育國際事務人才都很正向。

根據規畫，體育部諮詢委員任期為今起至2025年12月31日，9月19日、23日將再召開兩次會議，主題為選手培訓和運動產業、國際事務與運動外交。

行政院 運動 體育

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