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台美攜手邀亞洲5國 共商空污管制跨國合作

中央社／ 台北9日電
台灣環境部與美國環保署合作，邀約蒙古、印尼、菲律賓、泰國、越南等官員及學者來台，研討空污管制跨國合作。空汙示意圖。本報資料照片
台灣環境部與美國環保署合作，邀約蒙古、印尼、菲律賓、泰國、越南等官員及學者來台，研討空污管制跨國合作。空汙示意圖。本報資料照片

環境部美國環保署合作，即日起共5天，邀約蒙古、印尼、菲律賓、泰國、越南等地官員及學者來台交流，研討空污管制跨國合作，盼深化亞洲區域的空氣污染防制工作。

環境部與美國環保署合作辦理南亞暨東南亞區域空氣改善計畫（SSEA-AIR），今天起環境部將針對各國感興趣議題，分享台灣空氣品質管制經驗，並安排相關實地參訪，和各國進行實質技術交流。

環境部今天發布新聞稿表示，為強化台灣及東南亞區域空氣品質保護合作，邀請蒙古、印尼、菲律賓、泰國、越南等5個國家共9名政府官員及學者來台，參與空氣污染管制策略交流。

環境部表示，今年辦理共計5天的國際交流活動，此次會議與會各國將分享該國執行空污管制策略。美國環保署也透過實體及線上會議，與環境部及各地方環保機關分享美國環保署火警煙霧地圖、國家空品標準科技計畫訓練及空品標準訂立等環境議題，提供各國學習及研擬相關策略，結合各項科技工具應用，提升管制效能。

環境部指出，台灣地理位置具有特殊性，春季會監測到從中南半島長距離傳輸的污染物，冬季東北風會帶來東亞北方大陸的污染物，各國的空氣污染物跨越國界互相影響。

環境部表示，透過這次技術交流會議相互學習，未來希望能持續深化國際合作，在亞洲區域的空氣污染防制工作中，創造互利共贏的合作模式，加速改善空氣品質。

環保署 環境部 美國

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