聽新聞
test
0:00 / 0:00
台美攜手邀亞洲5國 共商空污管制跨國合作
環境部與美國環保署合作，即日起共5天，邀約蒙古、印尼、菲律賓、泰國、越南等地官員及學者來台交流，研討空污管制跨國合作，盼深化亞洲區域的空氣污染防制工作。
環境部與美國環保署合作辦理南亞暨東南亞區域空氣改善計畫（SSEA-AIR），今天起環境部將針對各國感興趣議題，分享台灣空氣品質管制經驗，並安排相關實地參訪，和各國進行實質技術交流。
環境部今天發布新聞稿表示，為強化台灣及東南亞區域空氣品質保護合作，邀請蒙古、印尼、菲律賓、泰國、越南等5個國家共9名政府官員及學者來台，參與空氣污染管制策略交流。
環境部表示，今年辦理共計5天的國際交流活動，此次會議與會各國將分享該國執行空污管制策略。美國環保署也透過實體及線上會議，與環境部及各地方環保機關分享美國環保署火警煙霧地圖、國家空品標準科技計畫訓練及空品標準訂立等環境議題，提供各國學習及研擬相關策略，結合各項科技工具應用，提升管制效能。
環境部指出，台灣地理位置具有特殊性，春季會監測到從中南半島長距離傳輸的污染物，冬季東北風會帶來東亞北方大陸的污染物，各國的空氣污染物跨越國界互相影響。
環境部表示，透過這次技術交流會議相互學習，未來希望能持續深化國際合作，在亞洲區域的空氣污染防制工作中，創造互利共贏的合作模式，加速改善空氣品質。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言