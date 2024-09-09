113年外交原民等4項特考 初估錄取率22.04%

考選部今天說，113年外交、原民、民航、國際經濟商務人員等4項特考，總計報考人數2123人，經試務處統計，最後一節到考人數1325人，以目前公告需用名額292名，初估錄取率22.04%。

考選部透過新聞稿表示，民國113年公務人員特種考試外交領事人員及外交行政人員、國際經濟商務人員、民航人員及原住民族考試9月7日到9日，在台北、南投、屏東、花蓮及台東等5考區縣市政府協助下，順利舉行完成。

考選部說，這項考試總計報考人數2123人，包含外交人員465人、國際經濟商務人員95人、民航人員315人、原住民族1248人。經試務處統計，最後一節到考人數1325人，以目前公告需用名額292名，初估錄取率22.04%。實際錄取人數及錄取率，以榜示後登載在考選部網站的資料為準。

考選部表示，這4項考試是配合機關任用需要辦理，共設52類科，以甄選涉外工作、國際事務、航管服務等領域人才，並擴大原住民族就業權益，選拔優秀適格人才投入原住民族業務推展的重要管道。

考選部說，為符合用人機關選才，已完成多項興革措施，除調整應試科目數及科目內涵外，並配合原住民族語言發展法規定，原住民族特考增訂族語認證為應考資格條件，從今年1月起，報名一、二、三等考試應取得原民會核發的族語認證中級以上合格證書，以提升公務質能。

考選部指出，公務人員考試是中央及地方政府選拔人才的主要來源，未來將會同用人機關精進考試方法及技術，契合用人機關需求，落實考用合一精神。