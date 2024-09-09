國環院攜手災防中心 打造更具韌性的社會體系

國環院今天與災防中心簽合作備忘錄。國環院表示，將借重災防中心災害風險評估、災害應變系統開發及韌性社區建設方面擁有豐富的經驗與專業能力，構建一個更具韌性與調適能力的社會體系。

環境部國家環境研究院今天與國家災害防救科技中心簽署合作備忘錄（MOU），旨在整合雙方科技與研究資源，專注於氣候變遷調適的研發與應用，並提升國家在面對氣候變遷帶來的極端天氣與災害風險的韌性。

國環院長劉宗勇於致詞時強調，今年8月8日總統府召開的國家氣候變遷對策委員會，環境部長提到「針對氣候變遷防災、淨零與調適未來要做到三位一體」，因此，今天和災防科技中心合作備忘錄的簽署更具有指標性的意義。

國環院今天發布新聞稿表示，將借助災防科技中心的專業知識，共同開發氣候變遷適應的創新技術，並推動這些技術在國家政策中的應用，確保國家能夠有效應對未來可能面臨的氣候風險。

國環院指出，去年8月22日成立國家環境研究院時，就將「成為環境部的智庫」視為最重要的任務之一，並在此基礎上持續擴展研究量能；此次與災防中心簽署合作備忘錄，象徵著雙方在氣候變遷調適領域將有深度合作，為國家未來的氣候調適工作奠定堅實基礎，並創造雙贏的合作模式。