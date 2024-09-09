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屏東明揚大火釀10死 監院糾正屏東縣政府、園管局

中央社／ 台北9日電
去年9月22日明揚大火，釀百餘人死傷。經濟部產業園區管理局如今遭監察院糾正。本報資料照片
去年9月22日明揚大火，釀百餘人死傷。經濟部產業園區管理局如今遭監察院糾正。本報資料照片

監委王麗珍今天說，去年屏東明揚大火釀4名消防員與6名員工、共10人死亡，經濟部產業園區管理局未落實轄區工廠管理、輔導、監督及勞檢之責，屏東縣政府未曾列管該園區工廠危險物品，遭監察院糾正。

監察委員王麗珍、葉大華、張菊芳透過新聞稿表示，屏東科技產業園區內明揚公司在民國112年9月22日傍晚，發生大火氣爆案，釀成包含4名消防員在內等共10人死亡、117人輕重傷重大工安事故。

調查發現，經濟部產業園區管理局（園管局）未督促明揚公司依工廠管理輔導法規定，向屏東縣政府申報工廠危險物品，且未積極追蹤明揚公司是否確實依規定辦理「危害性化學品標示」。

監委說，因此無從在現場查知明揚公司的C40-P架橋劑儲存不當，導致蓄熱分解產生高溫與可燃性氣體後，自行燃燒引發氣爆及粉塵爆炸；且園管局被動等待屏東縣政府轉知相關資訊，行事消極怠慢，確有違失。

監委表示，本案地方權管機關屏東縣政府依工輔法規定，應受理包括屏東科技產業園區內工廠等轄區，使用工廠危險物品的申報並列管，但屏東縣政府竟怠未為之。

監委指出，明揚公司早在110年C40-P已超過公共危險物品管制量，屏東縣政府城鄉發展處除未依法加以列管外，也從未轉知消防主管機關，屏東縣消防局欠缺風險意識，未曾積極向其他單位聯繫並取得相關資料。

監委表示，屏東縣政府所屬局、處未確實依法執行列管、檢查，欠缺橫向聯繫，制度面與執行面都有闕漏，導致未能發現明揚公司超量貯存公共危險物品C40-P達30倍，災後還推諉卸責指「權管機關為園管局」，也有違失。

監察院財政及經濟、內政及族群、社會福利及衛生環境委員會4日舉行聯席會議，通過王麗珍、葉大華、張菊芳所提調查報告，並糾正園管局、屏東縣政府。

另外，調查報告表示，行政院應督促經濟部、內政部、環境部、勞動部等機關，針對危險化學物質的管理、工廠災害應變機制、化學品資訊整合揭露等進行強化及檢討，加強橫向聯繫，並要求地方政府、特定區管理機關、勞動檢查機構等執法人員貫徹稽查作為，避免憾事再發生。

屏東縣政府

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