世界台灣客家懇親會 客委會盼推廣客家、榮耀台灣

客委會主委古秀妃今天於加拿大世界台灣客家懇親大會中表示，要推廣客家，就是讓更多人認識客家，認識客家的同時，也是認識台灣，繼續堅持下去，這也是榮耀台灣最好的一種方式。

客委會今天發布新聞稿表示，古秀妃參與「2024世界台灣客家懇親大會」座談，以「擘劃客家新藍海」為專題演講，盼落實總統賴清德客家六箭政見，透過國家希望工程的推進，可以持續復振客語、傳揚客家文化、推動客家區域發展，並同時強化客家青年公共參與，讓客家藍海注入新世代的活力。

「2024世界台灣客家懇親大會」為客家界2年1次的懇親大會盛事，今年於加拿大舉辦，大會特別規劃「貴賓專題」、「客家主題」、「醫學專題」等演講，另為鼓勵客家青年參與公共事務，亦規劃「青年專題」及「大會主題討論」等議題，邀請各界共同參與議題研討。

古秀妃說，在「公共客家」方面，過去只有客委會和少數客家單位推動客家事務，然而現在有越來越多政府機構、民間企業提供客語服務，響應客家文化的推廣。

另外，在「國際客家」方面，客委會透過打造旗艦戲劇、參與國際賽事與展演，讓全世界看見客家；「飲食客家」方面，則透過台灣美食展、客家小炒全國爭霸賽，打造客家飲食文化成為國際性的「客食」品牌，把客庄庶民小吃帶到全民面前。

古秀妃接續提到，在「青年客家」方面，客委會將成立青年諮詢委員會，不定期辦理座談，傾聽青年聲音，從而能精準提出符合青年需求的措施；在「創生客家」方面，藉由擴大客庄創生環境營造計畫，鼓勵後生重返客庄，透過政府補助讓有意願的年輕人回鄉服務，未來也將帶入區域治理概念，讓高屏六堆、花東等區域也能同步發展。

此外，古秀妃表示，逐步推動客庄小招牌甚至是無招牌運動、客庄生活交流中心，並串聯台九線客庄，協助返鄉青年推廣行銷產品；透過擴大推廣伯公照護站，辦理「老幼同樂」活動，希望開創「銀髮力」，由「被照顧者」轉為「客家語言文化之推廣者」，讓長者成為傳承文化語言的推手。

客委會指出，海外客家社團除積極推廣客家語言文化之傳承，亦多為優秀台商，扮演著國民外交及熱心公益的重要角色，實為提升台灣國際地位不可或缺的重要人物。