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台英半導體會議 聚焦共同培育人才與研發

中央社／ 台北9日電
第二屆台英半導體對話會議6日登場，雙邊就人才與研發擴大合作進行討論。本報資料照片
第二屆台英半導體對話會議6日登場，雙邊就人才與研發擴大合作進行討論。本報資料照片

英國在台辦事處今天表示，第二屆台英半導體對話會議在6日、國際半導體展最後一天登場，英國和台灣的半導體產業具有高度互補性，雙邊就人才與研發擴大合作進行討論。

英國在台辦事處下午發布新聞稿指出，第二屆台英半導體對話會議6日在台北舉行，由英國國家科技顧問史密斯博士 （Dave Smith） 和經濟部國際貿易署副署長胡啟娟主持，英國創新科技部、英國在台辦事處、英國國家物理實驗室和英國創新局人員以及經濟部、數發部和工研院人員與會。

英國在台辦事處表示，雙邊討論在既有「台英創新產業研究人員移地研究計畫」的成功基礎上，在人才與技能方面擴大合作的可能性；研發方面，台英同意探究共同進一步提供資金的機會，支持專精於特定技術問題或利用雙方互補優勢應用的半導體計畫。

英國在台辦事處提及，雙方與會人員也針對全球供應鏈和晶片安全議題交換意見，包括去年雙邊都參與的國際經濟合作暨發展組織（OECD）半導體非正式交換網絡（Semiconductor Informal Exchange Network）的意見回饋。

英國在台辦事處強調，英國和台灣的半導體產業具有高度互補性，憑藉英國的研發優勢和台灣的先進製程優勢，台英在量子運算與潔淨能源科技等解鎖關鍵未來產業的創新上，皆扮演著重要角色。

英國在台辦事處表示，此屆台英半導體對話會議鼓勵雙方生態系，在包括1000萬英鎊共同經費的「台英創新研發合作計畫」（Taiwan-UK Collaborative R&DProgramme）等既有合作基礎上，攜手尋求更多合作。

英國在台辦事處說，半導體已被英國確立為優先發展的國家關鍵科技之一，將透過加倍強化在晶片設計／架構、化合物／新材料半導體、矽光子和先進封裝技術的強項，確保英國在未來世界領先半導體技術中的地位。

半導體 英國

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