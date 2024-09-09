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柯文哲為何不提抗告？周榆修：用實際行動槓上檢調

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨秘書長周榆修（左）今天接受網路節目「中午來開匯」專訪。圖／中午來開匯提供
民眾黨秘書長周榆修（左）今天接受網路節目「中午來開匯」專訪。圖／中午來開匯提供

台北地檢署持續偵辦京華城容積弊案，台北地方法院上周裁定台北市前市長柯文哲羈押禁見，委任律師團今天發表聲明不再抗告。民眾黨秘書長周榆修表示，柯文哲決定不交保不抗告，「對他來講就是用實際行動，講說我跟你們槓上、來吧就查」，這是一場漫長的戰爭

柯文哲委任律師鄭深元、陸正義、蕭奕弘今天發表聯合聲明指出，「柯文哲於庭前即已向辯護人明白表示，其曾向庭上陳明不願讓法院有所為難，且如遭羈押，不願抗告，請檢察官於2個月羈押期間內，窮盡一切調查義務，他會盡力配合調查等語。」

周榆修中午接受網路節目「中午來開匯」專訪，談及柯文哲委任律師發表聲明不提抗告，他說早在第一次裁定無保請回，柯文哲就有跟法官說不要為難，如果整件案子會讓法官為難，「就把我押了吧」，相信在當下就已經做出決定，面對這樣的法律案，可以辦成政治案件，柯文哲應該是了然於胸，而且早已心有定見。

周榆修說，果不其然，劇情一天比一天更精彩，檢方心證已成，態度也很清楚，如果證據充足就起訴，而不是一天到晚放消息，完全沒有必要。

周榆修也透露，昨天有支持者拉著他的手，詢問為何不把雙手舉高，其實柯文哲決定不交保、不抗告，就是秉持著這樣的心情，「對他來講就是用實際行動，講說我跟你們槓上、來吧就查」，直言這是一場漫長的戰爭。

律師 戰爭 柯文哲

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