挺柯文哲當「曼德拉」！吳春城：他準備好當政治受難者

民眾黨主席柯文哲身陷京華城案，民眾黨昨天舉行首場「集合」街頭宣講聲援，民眾黨立委吳春城今天說，檢方刻意對外釋放似是而非、混淆不清的證據，但是卻連最基本的金流都沒有看到，只能不斷透過媒體跟名嘴進行人格毀滅，「柯文哲將自己比喻成『台灣曼德拉』又有什麼不當之處？」

民眾黨昨天在台北市濟南路、立法院旁舉行街講活動，吳春城上台致詞時表示，柯文哲曾經說要做「台灣的曼德拉」，準備長期抗戰，關多久都沒有關係，小草們要好好照顧自己，等待號角響起，大家永遠不散，「搶救柯文哲，台灣曼德拉」，此言一出引發各界熱議。

吳春城今天透過新聞稿回應，昨天他在台上說出「柯P要做台灣的曼德拉」，不出所料立即遭到部分特定媒體、名嘴的攻擊，還一直強調柯文哲是因為「貪汙」案件被偵辦，表面上看似如此，殊不知正是看穿執政者的權謀用心，已經做好成為政治受難者的準備。

吳春城表示，「無罪推定」是舉世皆然的人權，但是從柯文哲被下手（約談）的那一天開始，賴政府就一再採用「有罪推定、入人於罪」的偵查手段，長達近70個小時連續不斷的偵訊，再搭配特定媒體放話、誘導，製造輿論氛圍，並且透過民進黨中央黨部，公開對司法體系下指令，「請問大家，這不是政治迫害又是什麼？」

吳春城指出，前總統馬英九以清廉自持，馬英九基金會執行長蕭旭岑昨天也上台發言，痛斥檢調在這段過程羅織入罪、毀人人格，過去面對三中案、洩密案時，檢調也是用同樣的手法，透過放消息給媒體，謀殺馬英九人格，結果最後也證明馬英九的清白。

吳春城說，眼看事情發展至今，檢方刻意對外釋放一些似是而非、含混不清的「證據」，但是卻連最重要、最基本的金流都沒有看到，檢察官如果真的掌握確切事證，「只要事證真實明確，就請立即將柯文哲起訴，外界也不會對司法有所置喙」，但是檢方跟賴政府自知站不住腳，只能不斷透過掌握的媒體、名嘴對柯文哲進行人格毀滅。

吳春城質疑，台灣的民主道路已經走了30年，如今卻還發生這樣赤裸裸的政治迫害事件，柯文哲自比成「台灣曼德拉」又有什麼不當之處。

吳春城表示，執政當局動用國家機器做政治迫害，柯文哲自始至終了然於胸、態度坦然，先是對媒體記者表明「非常坦蕩、知道自己沒有問題」，後來更預錄影片向支持者喊話「照顧好自己、認真過每一天、心存善念、盡力而為」，在在說明確實已經以「台灣曼德拉」自許，並且做好為台灣政治犧牲奉獻的準備。