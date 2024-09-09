【重磅快評】馬扁聲援柯文哲 皆為天涯淪落人？

民眾黨主席柯文哲被羈押禁見，前總統陳水扁昨早先在臉書送暖，慰勉「同為天涯淪落人」；前總統馬英九基金會執行長蕭旭岑昨晚也現身小草集會，反對「政治力量介入司法」。扁、馬是藍綠卸任元首，兩人都曾受司法凌虐，如今白色力量也遭殃，證明政治迫害不分藍綠白，檢調手法似曾相識，差別在於誰掌握了國家機器？

陳水扁昨天一早在臉書貼出與柯文哲手持「堅持」的合照，引發議論。陳水扁今再貼文，強調無關政治也不涉司法，他沒看過京華城等案的卷證，更不是律師或院檢司法官，不會去做輿論審判的幫凶；但他曾任鄭南榕辯護律師，沒想到當事人與律師雙雙關進看守所，同為天涯淪落人，如今看到柯醫師與他照顧過的受刑人阿扁都進到熟悉的禁見牢房，再回想當年女兒被媒體霸凌，他的創傷後壓力症候群再度復發，「心事誰人會知，痛苦吞滿腹」。

為了聲援柯文哲，民眾黨昨晚號召全台小草於立法院前濟南路大會師，最受關注的是，蕭旭岑以神秘嘉賓身分受邀前來，也是唯一上台致詞的國民黨籍政治人物，成為「萬白叢中一點藍」。蕭旭岑說，柯文哲的清白必須自己捍衛，他對本案細節不清楚，但他從該案看見司法侵犯人權、違反偵查不公開原則，他要站出來反對政治介入司法；馬英九對此完全知情，連他的談話內容都很清楚。

看到柯文哲被收押禁見，陳水扁和馬英九都感同身受，兩人不約而同發聲，顯然檢調偵辦過程出了問題，陳水扁當年高舉上銬雙手抗議司法迫害，成為政治史上的經典畫面；馬英九因為特別費案被起訴，宣布參選總統也創下歷史，兩人下場固然大不同，但司法應是公平正義的防線，關鍵是讓證據說話，而不是任憑檢調或側翼放話。

根據「無罪推定」原則，每個人未被判決有罪前，審判上應推定為無罪，司法大門若只為執政黨或特定政黨而開，任何一個受審的人都不會心服口服，連元首級的馬英九、陳水扁都會被糟蹋，更何況一般平民百姓。

威權時代警總押人取供的陰影仍深植人心，重大案件任何一點風吹草動都可能引發民怨；民進黨昔日被政治迫害就自比鄭南榕，如同小草把柯文哲捧為曼德拉，顯然都對檢調辦案有所不滿。柯文哲曾任台北市長、要競逐總統大位，外界當然用放大鏡檢視一言一行，但媒體和名嘴捕風捉影，偵查不公開的過程彷彿拿凹凸鏡扭曲事實；政黨輪替是民主社會的常態，政治人物都有下台的一天，賴清德總統總有一天會變成「前總統」，若最後因司法不公、政治追殺而變成「同為天涯淪落人」，無疑是台灣最大的悲哀。