快訊

iPhone隱藏功能！只要開啟就能「延長電池續航」：不怕使用壽命短

川普民調近月首次領先 賀錦麗蜜月期恐告一段落

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【重磅快評】馬扁聲援柯文哲 皆為天涯淪落人？

聯合報／ 主筆室
前總統陳水扁（左）在臉書貼出與民眾黨主席柯文哲（右）合照，並寫下「醫師照顧受刑人，同為天涯淪落人」，耐人尋味。圖／翻攝自陳水扁新勇哥物語
前總統陳水扁（左）在臉書貼出與民眾黨主席柯文哲（右）合照，並寫下「醫師照顧受刑人，同為天涯淪落人」，耐人尋味。圖／翻攝自陳水扁新勇哥物語

民眾黨主席柯文哲被羈押禁見，前總統陳水扁昨早先在臉書送暖，慰勉「同為天涯淪落人」；前總統馬英九基金會執行長蕭旭岑昨晚也現身小草集會，反對「政治力量介入司法」。扁、馬是藍綠卸任元首，兩人都曾受司法凌虐，如今白色力量也遭殃，證明政治迫害不分藍綠白，檢調手法似曾相識，差別在於誰掌握了國家機器？

陳水扁昨天一早在臉書貼出與柯文哲手持「堅持」的合照，引發議論。陳水扁今再貼文，強調無關政治也不涉司法，他沒看過京華城等案的卷證，更不是律師或院檢司法官，不會去做輿論審判的幫凶；但他曾任鄭南榕辯護律師，沒想到當事人與律師雙雙關進看守所，同為天涯淪落人，如今看到柯醫師與他照顧過的受刑人阿扁都進到熟悉的禁見牢房，再回想當年女兒被媒體霸凌，他的創傷後壓力症候群再度復發，「心事誰人會知，痛苦吞滿腹」。

為了聲援柯文哲，民眾黨昨晚號召全台小草於立法院前濟南路大會師，最受關注的是，蕭旭岑以神秘嘉賓身分受邀前來，也是唯一上台致詞的國民黨籍政治人物，成為「萬白叢中一點藍」。蕭旭岑說，柯文哲的清白必須自己捍衛，他對本案細節不清楚，但他從該案看見司法侵犯人權、違反偵查不公開原則，他要站出來反對政治介入司法；馬英九對此完全知情，連他的談話內容都很清楚。

看到柯文哲被收押禁見，陳水扁和馬英九都感同身受，兩人不約而同發聲，顯然檢調偵辦過程出了問題，陳水扁當年高舉上銬雙手抗議司法迫害，成為政治史上的經典畫面；馬英九因為特別費案被起訴，宣布參選總統也創下歷史，兩人下場固然大不同，但司法應是公平正義的防線，關鍵是讓證據說話，而不是任憑檢調或側翼放話。

根據「無罪推定」原則，每個人未被判決有罪前，審判上應推定為無罪，司法大門若只為執政黨或特定政黨而開，任何一個受審的人都不會心服口服，連元首級的馬英九、陳水扁都會被糟蹋，更何況一般平民百姓。

威權時代警總押人取供的陰影仍深植人心，重大案件任何一點風吹草動都可能引發民怨；民進黨昔日被政治迫害就自比鄭南榕，如同小草把柯文哲捧為曼德拉，顯然都對檢調辦案有所不滿。柯文哲曾任台北市長、要競逐總統大位，外界當然用放大鏡檢視一言一行，但媒體和名嘴捕風捉影，偵查不公開的過程彷彿拿凹凸鏡扭曲事實；政黨輪替是民主社會的常態，政治人物都有下台的一天，賴清德總統總有一天會變成「前總統」，若最後因司法不公、政治追殺而變成「同為天涯淪落人」，無疑是台灣最大的悲哀。

司法官 柯文哲 馬英九

延伸閱讀

不讓法院為難 柯文哲決定不抗告

柯文哲不提抗告 民眾黨：用實際行動表達跟你們槓上

現身晚會挺柯 蕭旭岑：馬英九知情且同意 這是基本道義

【重磅快評】柯文哲給檢方2個月 揭示第二合回戰場

相關新聞

國安局編8800萬電費引人矚目 藍委批納稅人被剝三層皮

今年4月起電價全面調漲，不少民眾今年夏天拿到電費單大感荷包縮水，而電價審議會也即將在9月下旬再開會決定10月新電價。不過...

台英半導體會議 聚焦共同培育人才與研發

英國在台辦事處今天表示，第二屆台英半導體對話會議在6日、國際半導體展最後一天登場，英國和台灣的半導體產業具有高度互補性，...

我參與PIF遭施壓！陸擬部署警力擴大影響 澳洲尋求反制

第53屆太平洋島國論壇上周落幕，台灣自1993年即與會參與，此次由外交部次長田中光率團赴會。涉外人士指出，此行遭到中國大陸百般阻撓，甚至中國太平洋島國事務特使錢波更在會中大力抗議，要求聯合公報中刪除與台有關的文字。他認為，其態度看在太平洋島國眼中是「敢怒不敢言」，並認為澳洲已注意到中國在地區勢力的擴張，正尋求反制。...

柯文哲為何不提抗告？周榆修：用實際行動槓上檢調

台北地檢署持續偵辦京華城容積弊案，台北地方法院上周裁定台北市前市長柯文哲羈押禁見，委任律師團今天發表聲明不再抗告。民眾黨...

挺柯文哲當「曼德拉」！吳春城：他準備好當政治受難者

民眾黨主席柯文哲身陷京華城案，民眾黨昨天舉行首場「集合」街頭宣講聲援，民眾黨立委吳春城今天說，檢方刻意對外釋放似是而非、...

不抗告、拒交保是政治決定 柯文哲拉長戰線為黨續命？

京華城容積率弊案延燒，台北地方法院上周裁定民眾黨主席柯文哲羈押禁見，委任律師團今天發表聲明不再抗告，形同宣告柯文哲短期內無法走出看守所。柯文哲做出不抗告的決定，是政治決定，也是權衡利弊之後的決定。而他拉長戰線究竟能不能為民眾黨續命？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。