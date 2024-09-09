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體育部諮委會議首登場！李洋、林郁婷、盧彥勳現身

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
今天是體育節，行政院為此舉行首場體育暨運動發展部諮詢小組會議，閣揆卓榮泰出席致詞並與選手握手。記者黃婉婷／攝影
今天是體育節，行政院為此舉行首場體育暨運動發展部諮詢小組會議，閣揆卓榮泰出席致詞並與選手握手。記者黃婉婷／攝影

今天是體育節，行政院在今天舉行首場體育暨運動發展部諮詢小組會議，羽球選手李洋、女子拳擊好手林郁婷及退役職業網球選手盧彥勳都現身參與。行政院長卓榮泰指出，盼諮委知無不言、言無不盡，政府會將具體建言落實在未來每項政策上，讓下一代的國家好手受惠。

行政院日前宣布成立體育部籌備小組，由行政院秘書長龔明鑫任召集人、行政院副院長鄭麗君任諮詢小組召集人，擴大邀請體育界及運動產業人士及專家共同參與籌備過程，教育部則持續研議法制事宜。

體育部諮詢委員共47人，首批名單包含女子舉重選手郭婞淳、即將退役的羽球男子選手李洋、桌球選手莊智淵、女子柔道好手連珍羚、女子射箭好手雷千瑩、網球選手許育修、帕運羽球選手胡光秋；此後新增拳擊選手林郁婷、前網球選手盧彥勳，及電競選手向玉麟等人。

卓榮泰致詞指出，體育部籌備小組含括政府各部門，但光靠政府還不夠，還要借重諮詢委員的經驗、專業與感受，讓籌備小組了解體育運動發展與現況，以及未來有更遠大目標時，需要加入多少民間專業的力量。

卓榮泰表示，政府在明年中央政府總預算中已編列相當比例的預算，待體育部組織架構完整後，透過立法院完成立法，明年能讓順利讓象徵跨時代國家新體育政策的體育部正式運作。

他指出，自己和賴總統都相信發展全民體育，就越能向國際進軍，而國際競技的好成績，將帶動國內全民體育的參與，政府要將其形成堅強的運動產業，讓台灣不僅出去國外參加比賽，國內也能舉行重要的比賽，邀請世界好手進到台灣。

卓榮泰表示，體育部是朝野最高共識，下個會期開始，政府會在立法院內全力推動體育部組織法，通過後如何將諮委的建議融入體育部，他拜託各位委員知無不言、言無不盡，提供畢生經歷，每一項建言，政府將會落實到下一代的年輕朋友、國家好手身上，也會落實到全新的體育部身上。

行政院 運動 體育

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