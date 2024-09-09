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部桃院長懸缺2年 楊南屏接任

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部桃園醫院院長懸缺逾2年，衛福部最新公佈，由現任醫福會副執行長、桃園醫院骨科醫師楊南屏，正式接任院長。本報資料照片
衛福部桃園醫院院長懸缺逾2年，衛福部最新公佈，由現任醫福會副執行長、桃園醫院骨科醫師楊南屏，正式接任院長。本報資料照片

衛福部桃園醫院院長懸缺逾2年，衛福部最新公布，由現任醫福會副執行長、桃園醫院骨科醫師楊南屏接任院長。楊南屏說，桃園醫院有多項工程進行中，包括第二醫療大樓、新屋分院、觀音長照，都會按部就班啟動，上任後繼續提升醫療服務及品質，雖然今年部桃在醫學中心評鑑差強人意，但仍會繼續努力。

楊南屏說，上任後，桃園醫院會，繼續擔任傳染病防治網專責醫院，積極從事國門防疫守護的角色及健康台灣應盡的工作。

桃園醫院前院長徐永年於新冠疫情時屆齡退休，當時考量副院長陳日昌接任數個集中檢疫所的指揮官，因此一直暫代院長；後因醫院評鑑，桃園醫院力拚升格醫學中心，避免陣前換將，而繼續暫代。隨後則考量總統大選後到5月20日新舊內閣交接前，人事凍結，因此新任院長人選遲未出爐。

衛福部最新任命楊南屏擔任桃園醫院院長，楊南屏畢業於陽明大學醫學系、陽明大學公共衛生所博士，曾任衛福部醫福會副執行長、國立陽明交通大學醫學系部定教授、衛福部桃園醫院師一級醫師、衛福部花蓮醫院院長、衛福部基隆醫院副院長、衛福部桃園醫院教研及企劃中心主任，楊南屏專長包括一般骨科、骨質疏鬆症、創傷流行病學。

桃園 衛福部 醫學

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