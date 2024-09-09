核四變廢墟了嗎？台電放行專家參觀 翁曉玲：狀態如10年前

台灣能源議題備受各界關注，國民黨立委翁曉玲、賴士葆今率團前往視察核四廠。國民黨立委翁曉玲指出，台電將核四維持相當好，與10年前狀況相差不多，給予肯定；至於是否重啟核四？翁表示，重啟與否須專家、學者評估，且最終仍得視執政黨態度而定，值得一提的是，原先傳出台電擬不放行陪同藍委的核能專家進入核四廠區，台電上午直接放行，讓藍委與專家都有些意外。

日前傳出台電不讓立委帶學者參觀、視察，引發藍營批評。不過據了解，台電今天面對學者專家到場時，直接放行專家入廠參觀，過程中完全沒有發生任何爭執，此舉讓藍委及與會專家都有點驚訝。

翁曉玲視察完核四後表示，今天是要確認核四內部狀況，如果已像廢墟，將考慮是否將其列為負資產？不過今天與專家前往巡視核四的機房、設備，發現台電員工將核四廠內部維護的相當良好，狀態幾與10年前一樣，看得出台電的努力，對此給予肯定。

翁曉玲說，核四廠內部維護目前僅少部分線路、器材、相容性問題經過時間關係，可能還是需要更新、重新購置，但這些都不是大問題。

外界關注核四的狀態是否能夠重啟？翁曉玲表示，是否重啟核四，需要經過許多專家評估，還有解決法規障礙，不過這些都不是他們可以決定的問題，最後仍得視執政黨的態度而定。