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林右昌：賴總統路線受肯定 民進黨深化台美交流

中央社／ 洛杉磯8日專電

民進黨秘書長林右昌訪美，受訪強調總統賴清德上任一百天，民調上得到6成的支持與認同，「民進黨走在正確道路上，我們將持續深化對美關係」。

林右昌8月31日起的訪美行程進入尾聲，他今天在洛杉磯參加美西黨部的黨慶餐會，接受中央社訪問談到此行重點，在於加強民進黨的對美工作，無論是政府、國會或民間部門，都要持續深化瞭解。

林右昌此行走訪紐約、華府、休士頓、舊金山、洛杉磯等5個美國大城，探視僑胞之外，也參訪新創中心、醫學中心與科技產業，期待這些互動可以加強台美在醫療、科技與生技領域的合作。

林右昌表示，此行與僑胞互動的過程中，他都強調，台灣正走在正確的道路上，無論在社會、經濟、國家安全、國際能見度都是處於歷年來的最佳狀態，希望僑胞對台灣有信心。

美國總統大選將近，林右昌強調，美國政府無論是民主黨或共和黨執政，最大的共同點就是「挺台灣」，台灣與美國有共同的價值與利益，共同利益是印太區域的和平，共同價值在於自由、民主與人權。

他強調，過去在選舉期間，對手陣營操作美國有「疑賴論」，但事實證明，美方現在只有「信賴論」。

林右昌指出，民進黨走在正確的道路上，那就要更堅定、更有自信的繼續走下去。

他強調，賴清德上任總統剛滿一百天，在民進黨內部和台灣多家媒體的民調，賴總統的信任度和滿意度都將近60%，這在「朝小野大」的局面下能有這樣的成績很不容易。

林右昌表示，民調數字證明，賴清德幾次重要談話，特別是在主權論述、兩岸與外交領域上獲得人民的支持，這也是台灣的主流民意。

林右昌 民進黨 美國

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