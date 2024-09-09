【重磅快評】柯文哲給檢方2個月 揭示第二合回戰場

被收押第五天，民眾黨主席柯文哲今早由律師發出不提抗告的聲明；在昨天立法院旁小草聲援之後，這應是柯文哲審慎思考的決定。對應之前傳出「柯文哲即使交保也要拒保」的傳聞，柯的策略可以理解；在圖利罪被法院初步認證之後，有無收賄則是檢方和柯陣營第二回合的戰場，雙方勝負尚難逆料。

民眾黨立委黃國昌在柯文哲發表不提抗告聲明之前上電台受訪，主持人認為柯不提出抗告的可能性高，黃則說他沒辦法評論；但主持人再問，日前傳出如果柯文哲在羈押庭可以交保的話，柯也不願意付保金，黃國昌則給了肯定答案「是，沒錯」；黃國昌這種說法，其實已預告柯文哲另闢戰場，要對檢方形成一股壓力。

柯文哲被收押之後，律師頻頻進出台北看守所律見，如果他一開始就打定主意，即使交保也要拒保被押，為何他遲至今天才發表不提抗告的聲明？時間點不免引人揣想。

合理的解釋，應該是昨天立法院旁小草們首次集結聲援柯文哲，從人數、場面及陳佩琪的軟性訴求，都讓柯文哲產生一搏的信心，認為有機會要把全案導向政治辦案，綠色黨國。黃國昌事前的預告，只是幫柯先敲邊鼓。

柯文哲的律師團在聲明中指出，柯曾向庭上陳明不願讓法院有所為難，且如遭羈押，不願抗告，請檢察官於此二個月之羈押期間內，窮盡一切調查義務，柯亦會盡力配合調查。這招其實也算高明，與其抗告駁回自挫士氣，不如不浪費時間，讓律師團可以集中全力防禦檢方對金流調查的攻勢，對檢方來說可不是一個好消息。

從檢方的陣容調整，其實也可以看出戰況梗概。檢廉雖順利抗告羈押柯文哲，但嚴格來說，只是初步鞏固圖利京華城的案情，但對於柯文哲是否有不明金流，並沒有明確斬獲，所以才要安排曾經偵辦ACE王牌交易所虛幣詐騙案的「金流高手」檢察官陳玟瑾加入團隊，檢方也等於是暴露弱點；檢辯接下來的過招，圖利部分，可能有待法律進一步攻防，但金流的部分，才重中之重。

這也說明，民進黨議員簡舒培今天再攻媒體報導柯文哲在秘密帳冊記載「沈慶京/經手人ooo/1500」一節，指時間點是2022年11月1日，剛好在京華城取得20%容獎和建照的2週後，「無論是時間、人物、金流，全都巧到比100％的巧克力還巧」，她發動攻勢的時間點也是巧到不行。

簡舒培的說法聳動，但是否複製前一波特定媒體披露柯文哲有170萬、700萬、1000萬不明金流的「黨檢一體」、「檢媒一體」模式，尚不得而知。不過，柯文哲給檢方押了兩個月時間偵辦，壓力確是回到檢方頭上；但柯也要有心理準備，檢方手上還有延押武器，雙方攻防戰如何進展，也不是柯說了算。