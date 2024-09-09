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水電費預算漲幅16%！國安局編8800萬電費 藍委批：納稅人被剝三層皮

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國安局編8800萬電費引人矚目 藍委批納稅人被剝三層皮

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
位於台北市陽明山仰德大道上的國安局大門。圖／取自Google Earth
位於台北市陽明山仰德大道上的國安局大門。圖／取自Google Earth

今年4月起電價全面調漲，不少民眾今年夏天拿到電費單大感荷包縮水，而電價審議會也即將在9月下旬再開會決定10月新電價。不過觀察行政院送至立法院的預算書，各政府機關為了因應高電價時代來臨，紛紛加碼編列電費預算，其中國安局一年編列8800萬元電費，整體水電費足足比去年多了1318萬元，國民黨立委賴士葆痛批錯誤能源政策要納稅人買單「一頭牛剝三層皮」。

根據國安局113年度預算書，在行政管理科目下的「水電費」是7939萬4000元，為因應辦公房舍及電動車縮需水、電及其他動力費；而到了114年度預算書上，水電費項目總計有9257萬6000元，其中電費為8801萬6000元、水費337萬5000元、瓦斯費118萬5000元。國安局今年水電費比去年，足足暴增了1318萬元，漲幅高達16%相當驚人。

賴士葆批評，政府能源政策錯誤在先，已經要人民掏腰包多付電費，接著還要立法院替台電增資1100億撥補台電虧損，接著各公家單位電費因應高電價，各單位預算也一併增加，這等於在納稅人身上「一頭牛剝三層皮」。

國民黨立委王鴻薇痛批，政府今年就追加預算1000億元給台電，給台電補貼虧損，近幾年政府已陸續編列約5000億預算給台電，接下來公務預算又繼續補貼各行政機關，各行政機關不是應該節約用電嗎？為何編列預算卻毫不手軟呢？到底要納稅人花多少錢來彌補錯誤能源政策呢？她強調，藍委會將電費砍一砍，讓行政部門帶頭節約用電。

台電 國安局 電價

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