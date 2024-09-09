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【重磅快評】不想讓專家進核四 台電心虛或把專家當賊？

聯合報／ 主筆室
馬政府時代，為了讓反核人士了解核四運作，對於前往各核電廠的參訪都是相對寬鬆。圖／聯合報系資料照片
馬政府時代，為了讓反核人士了解核四運作，對於前往各核電廠的參訪都是相對寬鬆。圖／聯合報系資料照片

為了推動核電研議相關修法，國民黨立委翁曉玲等人今天到核四參訪。不過台電一度拒絕立委找來的專家陪同前往，說是「不符合保安規定」。雖然經過協調，台電還是讓專家進場，但台電的做法還是很可疑。到底是有什麼見不得人的地方？還是把專家看成恐怖份子？

對於不讓專家進場，台電說法是「基於遵守國際最高核子保防要求，僅能同意國家賦予職權者如立委、監委等因問政要求進入核電廠」，「外部顧問不符合保安規定，無法核准進入。」確實根據台電訂定的「核能發電廠參訪作業要點」，只有立委監委、國內核能監管機關人員，以及國外核電監督機構人員，才能申請進核電廠參訪。台電的說法，「看似」於法有據。

但事實並不是這樣。首先，現行「核能發電廠參訪作業要點」，初次訂定是在2016年政黨輪替前，當時不但沒有「只限立委監委和國內外監管人員」可以申請參訪的規定，而且只要提前15天、以團體或機關名義提出申請，就可以前往核電廠參訪。

不料到了民進黨上台，該規定幾經修改，才變成如今「拒絕所有一般民眾」、「只限立委監委和國內外監管人員」可以參訪的怪象。更弔詭的是，舊規定不但四座核電廠都在內，而且對核四的參訪還與眾不同，是「假日也可前往」。相較於此，民進黨政府的台電，卻是直接把核四從參訪範圍取消。

不過也正因為台電這種欲蓋彌彰、把核四從新的參訪規定裡消失的做法，讓台電今天所謂的「安保規定」成了笑話。因為台電所謂的安保規定，根本不包括核四在內；換句話說，讓不讓專家進場，無所謂規定與否，只是台電「給不給進」的問題而已。

過去馬政府時代，為了讓反核人士了解核四運作，在訂定參觀規範前，對於前往各核電廠的參訪都是相對寬鬆的。除了禁制區域不能前往，甚至歡迎一般民眾申請。2014年反核運動最盛大時，就曾邀請一批環保團體進入核四，參訪的地點和現在立委前往的點完全一致。如今民進黨政府上台，卻完全反其道而行。看來「黑箱」是一種基因，習慣了黑箱作業的民進黨，已經把這招用在所有領域了。

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