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金門議長罷免案流會 洪允典任期內不得再提罷免

中央社／ 金門縣9日電

金門議員提案罷免國民黨議長洪允典案今天投票，出席人數不足流會，罷免案否決，依地方制度法規定，在這屆議長任期內不得對其再提罷免；會後中央社記者致電洪允典未獲回應。

金門縣議會今天召集罷免投票會議，為地方制度法從民國88年實施以來首例議會層級，由副議長歐陽儀雄主持，議員許玉昭、周子傑、蔡水游、許大鴻、吳佩雯、董森堡、洪成發等總計8人到場，其中僅6人簽到。

這屆金門縣議員有19席，罷免案結果因未達法定（10席議員）出席門檻，歐陽儀雄宣布流會。金門縣議會人員表示，出席人數不足，罷免案否決，依法後續在這屆議長任內不得對洪允典再提罷免案。

據了解，有9名議員提案罷免，起因為不滿洪允典不中立，使議事程序不正常，質疑他「一人獨大、錘子隨便敲」，且洪允典遭爆料蓋違建招待所、使喚議會人員開車接送妻子及打掃私人住宅等公器私用行為，影響議會整體形象。

罷免提案人之一的國民黨議員周子傑表示，這次罷免案事出有因，很遺憾人數沒有過半，尊重每名議員選擇，「只有是非，沒有對錯」，公道自在人心，雖然選舉落幕，但「凡走過必留下痕跡」，希望議員眾志成城為金門服務，還原真相，讓金門明天更好。

無黨籍議員董森堡表示，後續議事還是要進行，議員間須溝通與協調，「獨斷對議會運作不會多順暢」，縱然今天人數不足，但仍有8名議員到場，贊成與反對的雙方應找時間溝通，如何讓議會運作更順暢，且府會間要能相互制衡。

罷免 議員 金門

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金門縣議長洪允典罷免案投票 出席人數不足流會

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