柯文哲聲明不抗告 律師說還是會繼續做這件事
民眾黨主席、前台北市長柯文哲涉京華城等弊案，這個月5日由台北地院裁定羈押禁見，柯的律師團鄭深元、陸正義、蕭奕弘今天發表聯合聲明，表示柯文哲已決定不就羈押禁見裁定提起抗告。上午陸正義仍前往台北看守所律見，離去時他僅表示「會繼續安排律見」。
按刑事訴訟法，抗告應在裁定出爐後10天之內為之，因此柯文哲最後抗告期限是在這個月15日，由當天適逢周休二日順延1日，因此柯原本的最後抗告日最晚須在這個月16日前提出。
今天上午柯文哲妻子陳佩琪並未前往北所送會客菜，僅有柯文哲律師陸正義及同案在押被告沈慶京律師胡原龍、彭振聲律師黃品淞前往北所律見，3位律師都先後在中午前離去。陸正義離去當下，柯律師團正好發出不抗告聲明，因此他僅回答「會繼續安排律見」。
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