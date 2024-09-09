隨蔣萬安參訪被對比聲援柯文哲小草街講..陳宥丞不忍了

民眾黨主席、北市前市長柯文哲身陷京華城等案遭羈押禁見，民眾黨昨舉辦首場公民開講。有媒體以民眾黨存亡之際，白議員被爆跟北市長蔣萬安訪美開心合照為標題報導。民眾黨北市議員陳宥丞今天不忍了，在臉書表示，有特定媒體把他跟北市長蔣萬安出訪的合照，對比昨晚支持者上街圖，還訕笑勇敢站上肥皂箱發聲的一般公民，陳宥丞轟「真是離譜至極。」

陳宥丞說，官方出訪考察，身為中華民國首都議員，秉持議員職責，與紐約市政府、市議會、交通局、都發局等官方單位交流；不僅在紐約大都會球場換上台灣球衣與球團互動學習。因大都會球團有三位台灣人任職，分別負責行銷、球員營養及數據分析，他應邀為另類的台灣之光合影比讚，期待在世界棒球最高殿堂帶給台灣更好的經驗和競爭力，沒想到特定媒體也能看圖說故事。

陳宥丞提到，現在民眾黨的球隊總教練被國家機器拘禁身體，台灣民主法治也面對極大的信任危機，但別忘記，比賽在進行中，每個人都有不同的情緒跟建議；也有各自的職位和任務，所以選民服務、法律諮詢不會停；黨務和對抗不公不義的工作也正分進合擊。昨晚的上街從港湖志工、民眾聯繫對接、到北市路權的借用申請，都有大家的共同努力；希望遊行與接下來的各地說明會，都能順利完成。

陳宥丞說，他雖在美國白天考察行程滿檔，心裡的煩惱卻遠遠超過身體的疲累而無法睡好，就利用這些時間把可以幫得上忙的事情一起做完、並肩作戰。陳說，現在沒有本錢內耗，更不要掉入敵人設下的陷阱！「當然，如果你是黨政軍媒一條龍的產業鏈，請繼續用你們認為對的方式繼續愛（害）台灣！」