快訊

搶親新光金邁向關鍵7天中信金坐等台新金加碼再掀底牌

提姚立明任大法官是賴清德「借刀殺人」立威穩贏之計？

京華城案羈押禁見 律師團今聲明：柯文哲不抗告了！

隨蔣萬安參訪被對比聲援柯文哲小草街講..陳宥丞不忍了

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
陳宥丞今天在臉書表示，有特定媒體把他跟北市長蔣萬安出訪的合照，對比昨晚支持者上街圖，還訕笑勇敢站上肥皂箱發聲的一般公民，陳宥丞轟「真是離譜至極。」圖／引用自陳宥丞臉書
陳宥丞今天在臉書表示，有特定媒體把他跟北市長蔣萬安出訪的合照，對比昨晚支持者上街圖，還訕笑勇敢站上肥皂箱發聲的一般公民，陳宥丞轟「真是離譜至極。」圖／引用自陳宥丞臉書

民眾黨主席、北市前市長柯文哲身陷京華城等案遭羈押禁見，民眾黨昨舉辦首場公民開講。有媒體以民眾黨存亡之際，白議員被爆跟北市長蔣萬安訪美開心合照為標題報導。民眾黨北市議員陳宥丞今天不忍了，在臉書表示，有特定媒體把他跟北市長蔣萬安出訪的合照，對比昨晚支持者上街圖，還訕笑勇敢站上肥皂箱發聲的一般公民，陳宥丞轟「真是離譜至極。」

陳宥丞說，官方出訪考察，身為中華民國首都議員，秉持議員職責，與紐約市政府、市議會、交通局、都發局等官方單位交流；不僅在紐約大都會球場換上台灣球衣與球團互動學習。因大都會球團有三位台灣人任職，分別負責行銷、球員營養及數據分析，他應邀為另類的台灣之光合影比讚，期待在世界棒球最高殿堂帶給台灣更好的經驗和競爭力，沒想到特定媒體也能看圖說故事。

陳宥丞提到，現在民眾黨的球隊總教練被國家機器拘禁身體，台灣民主法治也面對極大的信任危機，但別忘記，比賽在進行中，每個人都有不同的情緒跟建議；也有各自的職位和任務，所以選民服務、法律諮詢不會停；黨務和對抗不公不義的工作也正分進合擊。昨晚的上街從港湖志工、民眾聯繫對接、到北市路權的借用申請，都有大家的共同努力；希望遊行與接下來的各地說明會，都能順利完成。

陳宥丞說，他雖在美國白天考察行程滿檔，心裡的煩惱卻遠遠超過身體的疲累而無法睡好，就利用這些時間把可以幫得上忙的事情一起做完、並肩作戰。陳說，現在沒有本錢內耗，更不要掉入敵人設下的陷阱！「當然，如果你是黨政軍媒一條龍的產業鏈，請繼續用你們認為對的方式繼續愛（害）台灣！」

京華城案 柯文哲

延伸閱讀

柯文哲不提抗告 幕僚：與其被凌遲不如直接面對法庭

柯文哲提抗告？律師陸正義今早現身北所律見！

1999有AI助手！ 蔣萬安訪美宣布AI指引生效推人工智慧3箭

黃國昌：柯文哲交代我很多事 對未來應對早做好準備

相關新聞

柯文哲不提抗告 幕僚：與其被凌遲不如直接面對法庭

民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭收押禁見，但迄今未提抗告，據了解，柯文哲今天跟律師有律見，柯營這幾日與律師沙盤推演，不少退...

京華城案羈押禁見 律師團今聲明：柯文哲不抗告了！

民眾黨主席、前台北市長柯文哲涉京華城等弊案，本月5日由台北地院裁定羈押禁見，柯的律師團律師鄭深元、盧正義、蕭奕弘3人今天...

柯文哲是「台灣曼德拉」？ 王婉諭：民眾黨邪教化

台北市前市長柯文哲身陷京華城容積弊案，民眾黨昨天舉行首場街頭宣講活動聲援，時代力量黨主席王婉諭今天說，民眾黨用「示現菩薩...

曾說過不管黨務 黃國昌鬆口：碰到狀況不可能置身事外

台北市前市長柯文哲身陷京華城容積弊案，民眾黨昨天舉行首場街頭宣講活動聲援，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，所謂的代理黨...

影／白委台上激喊！稱柯文哲「示現菩薩、台灣曼德拉」

民眾黨主席、北市前市長柯文哲遭羈押禁見，民眾黨8日舉行首場街頭宣講聲援柯。立委陳昭姿情緒激動，形容柯文哲是示現菩薩，「他...

隨蔣萬安參訪被對比聲援柯文哲小草街講..陳宥丞不忍了

民眾黨主席、北市前市長柯文哲身陷京華城等案遭羈押禁見，民眾黨昨舉辦首場公民開講。有媒體以民眾黨存亡之際，白議員被爆跟北市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。