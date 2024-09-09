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大法官名單再惹議 管中閔指當年急怒攻心就是因為她
民進黨政府日前公布7名大法官提名名單，引發各界討論。前台大校長管中閔昨天發文表示，當初造謠自己的人現在竟被提名大法官，作家楊渡則證實管中閔貼文提及劉姓教授為劉靜怡。國民黨立委王鴻薇則表示，更扯是7名提名人有6人支持廢死。
管中閔在臉書指出：當時看到一則攻擊自己的網路新聞，瞬間怒火上升（如今已不記得新聞內容，但不會忘記新聞引述的是台大一位劉姓教師，劉也是過去和之後許多指控的發動者）。他突然覺得身體不舒服，站起來時胸口劇痛，「我大喊內人名字，她衝進書房時正好扶住我快倒下的身體。」
從卡管名單連署可見，當時約有26名教授連署卡管，名單當中包含此次受提名的劉靜怡、何賴傑，王鴻薇也在臉書特別點名兩人。
除此之外，資深媒體人陳文茜在管中閔貼文留言處跟著批評：「可憐，這些人要靠此混生活，混地位，而管中閔完全不必。整理一下名單，分享朋友，遠離這些沒有脊樑、可憐的東西。」其他網友也在下方接力留言，批評此次的提名人選，並未管中閔加油打氣。
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