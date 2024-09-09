史上頭一遭！ 金門議長罷免案人數未過法定 宣布流會

金門縣國民黨籍議長洪允典遭9位議員串聯罷免，今天上午9時30分在議會議事廳開罷免投票會議，這也是地方制度法自1999年實施以來，議會層級罷免案首例。上午僅8位議員到場，7位議員，1人簽名出錯，1人未簽，主席歐陽儀雄宣布出席未達法定人數，宣布流會，歷時16秒。

罷免投票會議由副議長歐陽儀雄主持，在上午9時30分召開，不少議員都是9點初就到場，等到預備鈴聲響起，議員紛紛進場簽名，到場8個議員，分別是歐陽儀雄、周子傑、洪成發、許玉昭、許大鴻、蔡水游、董森堡、吳佩雯，結果許玉昭與董森堡未簽，洪成發在簽名時不慎簽到洪鴻斌欄位，被視為無效。

由於出席未達法定人數，歐陽儀雄隨即宣布未達法定人數，宣布流會。對此，有部分議員透露，可能早就「喬好」。