史上頭一遭！ 金門議長罷免案人數未過法定 宣布流會
金門縣國民黨籍議長洪允典遭9位議員串聯罷免，今天上午9時30分在議會議事廳開罷免投票會議，這也是地方制度法自1999年實施以來，議會層級罷免案首例。上午僅8位議員到場，7位議員，1人簽名出錯，1人未簽，主席歐陽儀雄宣布出席未達法定人數，宣布流會，歷時16秒。
罷免投票會議由副議長歐陽儀雄主持，在上午9時30分召開，不少議員都是9點初就到場，等到預備鈴聲響起，議員紛紛進場簽名，到場8個議員，分別是歐陽儀雄、周子傑、洪成發、許玉昭、許大鴻、蔡水游、董森堡、吳佩雯，結果許玉昭與董森堡未簽，洪成發在簽名時不慎簽到洪鴻斌欄位，被視為無效。
由於出席未達法定人數，歐陽儀雄隨即宣布未達法定人數，宣布流會。對此，有部分議員透露，可能早就「喬好」。
罷免案的發起人周子傑眼眶泛紅表示，此次罷免案，事出有因，很遺憾人數未過半，尊重每個議員的選擇，強調「只有是非沒有對錯」，希望議員眾志成城，為金門來服務，還原真相，讓金門明天會更好。
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