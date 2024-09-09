【專家之眼】為何京華城案與超思案偵辦效率差那麼多？

近期檢察機關與廉政署以高效率的做法，偵辦京華城容積獎勵案，並以涉嫌貪汙治罪條例的收賄罪及圖利罪為由，將台北市前市長柯文哲以及前副市長彭振聲等羈押。惟影響範圍更大的超思案，至今卻還毫無動作，未追究涉案人的行政與司法責任。

媒體多次批評地檢署追超思進口蛋案毫無進展，台北地方檢察署特於113年6月27日，發表名為「有關媒體報導『檢追超思蛋9個月無進度』一事，說明如下」新聞稿：「台北地檢署受理告發進口雞蛋相關貪瀆、詐欺、偽造文書等案件後，即持續向農業部、中央畜產會等機關調閱資料、進行資金清查，並指揮法務部調查局台北市調查處積極偵辦中，並無案件延宕之情事。本案檢察官將視案件蒐證進度，適時採取適當之偵查作為。」目前已經接近一年，該地檢署仍然維持同樣的說法。

媒體報導，台北地檢署現有手上的超思六案，遭告發的相關官員，包括前後兩任農業部長陳吉仲、陳駿季，以及中央畜產會前董事長林聰賢、農業部畜牧司前司長張經緯、副司長李宜謙等五人。案由涵蓋圖利、詐欺、瀆職、教唆犯罪、偽造文書及商品虛偽標記及違反食安法等罪，但未見有任何偵查進度。

吾等可從監察院調查報告可知，其中又以圖利罪最值得關注。111年國內雞蛋短缺，畜產會直接聯繫日方代理商吳女士協助採購日本雞蛋，上半年由亮采公司辦理進口作業，下半年亮采不願意持續辦理，農業部改由超思公司接續辦理，卻仍由亮采進口，改以「現貨購買」方式向超思採購2,500萬餘顆雞蛋。讓人匪夷所思的是，111年8月簽署「履約情形確認書」核對交易數量時，超思竟尚未設立登記。

112年缺蛋問題加劇，農業部將最大筆的巴西市場直接指定超思公司，採購8,679萬3,840顆巴西雞蛋，畜產會未依規定要求超思公司於採購巴西雞蛋前先行提供報價單，價格超思說了算，平均每顆進口雞蛋花費7.73元，相較同時期國內產地價格每顆多出3.37元。尚且畜產會竟連基本的雞蛋數量及品質等，均未進行驗收。畜產會未確實核對超思有限公司所提交易憑證之正確性，逕依該公司提供之錯誤單據如數支付款項。

從監察院報告內容，農業部與畜產會等離譜的作為皆應已符合刑法第131條第1項：「公務員對於主管或監督之事務，明知違背法令，直接或間接圖利自己或其他私人不法利益，因而獲得利益者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科7萬元以下罰金。」圖利罪構成要件已該當，卻未見北檢積極偵辦。

超思案涉及的層面包含我國雞蛋產業，農業部歷任部長與高層官員的操守與濫用公帑，遠高於京華城容積率的影響。檢察機關若要擺脫「政治辦案」或「司法雙標」等指責，即應以同樣的標準處理超思案等案件。