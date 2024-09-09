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星期評論／用人有偏好 侯友宜能拚出新氣象？

聯合報／ 本報記者王慧瑛
新北市長侯友宜。記者葉信菉／攝影
新北市長侯友宜。記者葉信菉／攝影

今年6月以來，新北市政府發布幾波人事令，多位局處長、副局長「大風吹」，兢兢業業的事務官更上一層樓，鼓舞公務員士氣；但侯友宜拔擢人才偏好事務官，用人哲學也被質疑開創性不足。侯的任期剩2年多，侯試圖調整戰鬥隊形，面臨對外攬才不易困境，以事務官為骨幹的小內閣，能否拚出有感施政，攸關侯的歷史評價。

中央近年成立許多新機關，開出不少員額，吸走不少地方政府公務員，雙北成「重災區」。加上社會風氣和觀念正在改變，公務員不再死抱鐵飯碗，成了政府另一個留才危機，愈來愈多公務員離職流往民間企業，加上中央搶人雙邊壓力，人才流失更快。

侯友宜是基層出身，對公務員有深厚情感，今年1月他在總統選戰赴台中拜票，語重心長說，公務員都非常優秀，一輩子奉獻給國家，民進黨上任後，破壞公務體制與政府間信賴關係，讓年輕人對公務體系卻步。只是侯競逐大位失利，無法將重用公務員理念實踐在中央政府，但侯在主政的新北市府用人、選才的確是事務官優先。

新北市府相關職務懸缺已久，曾經被外界質疑是等待論功行賞；此次調整，有說法是侯友宜循例優先提供可能退休人員升遷機會。副市長劉和然解釋，侯很尊重體制及公務員士氣，不會把升職等當作送禮物，準則是「可以快不能跳」，捍衛公平機制。

其實過去侯友宜曾多次透露「職位不是太重要，定位才重要」的想法，在新北市長僅剩的二年多任期內，人事的調整勢必牽動市政，侯友宜一口氣補足多數懸缺，可看出有意打造出一番新氣象，好為歷史留名，市府上下皆須繃緊神經，跟上腳步。

侯友宜 公務員 劉和然

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